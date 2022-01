Partijgenoten willen Boris Johnson loodsen: feestjes tijdens coronalockdown maken zijn positie wankel

De Britse premier Boris Johnson verliest steeds meer steun in eigen land. Nu er steeds meer informatie bekend wordt over de ‘partygate’ – tijdens de Britse lockdown hielden Johnson en zijn team regelmatig feestjes – verliest hij ook rap steun van zijn eigen partijgenoten. Zijn positie als premier lijkt onhoudbaar te worden.

De storm rondom Boris Johnson en zijn team is alles behalve gaan liggen, zelfs partijgenoten keren zich nu tegen hun premier. Een groep Conservatieve parlementariërs zou hem namelijk zo snel mogelijk willen loodsen, dat meldt RTL Nieuws.

Johnson en zijn team liggen onder vuur vanwege de zogeheten partygate. Tijdens de lockdowns in het land hielden de premier en zijn medewerkers diverse feestjes en borrels. Terwijl het hele land nauwelijks het huis niet uit mocht, namen Johnson en de zijne het niet zo nauw met de regels. Er loopt nu een onderzoek naar dit schandaal, maar ongeduldige partijgenoten willen hem het liefst nu al wippen.

Zij vinden dat hoe dan ook de positie van hun premier onhoudbaar is geworden. Alleen is het nog maar de vraag of de grootte van de groep parlementariërs genoeg is om Johnson weg te sturen. Van de 360 Conservatieve afgevaardigden moeten er 54 een verzoek indienen voor een stemming. De teller staat nu op 35.

Of de stemming er wel of niet komt het is tekenend voor de positie van de Britse premier. De oppositie ziet hem sowieso liever vandaag dan morgen vertrekken, maar hij geniet nu ook niet meer de voltallige steun van zijn partij. Daarnaast is hij natuurlijk zijn geloofwaardigheid kwijt. Terwijl hij het land meerdere keren had opgezadeld met een lockdown, had hij zelf lak aan de zelfbedachte regels. Deze vertrouwenscrisis kan ook toekomstige problemen veroorzaken, want wie gaat er in de toekomst nog luisteren naar Johnson die nieuwe coronamaatregelen invoert?