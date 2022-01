Radicalen plegen verfaanslag op partijkantoor FVD in naam van terreurgroep Antifa

Radicale actievoerders hebben vanmiddag in de naam van terreurgroep Antifa een aanslag gepleegd op het partijkantoor van Forum voor Democratie. De aanslag met een verfbom gebeurde op het moment dat elders in Amsterdam vreedzame protesten waren tegen de coronamaatregelen. Tegelijkertijd trapte FVD haar verkiezingscampagne af in het Westerpark.

Forum voor Democratie heeft bewakingsbeelden van de aanslag met een verfbom vrijgegeven. Op de beelden is te zien dat de radicale ´Antifascisten´ onder politiebegeleiding vrij spel lijken te hebben. Waarom de politie niet heeft ingegrepen is vooralsnog onduidelijk.

Zojuist hebben de fascisten van “Antifa” een aanslag gepleegd op het partijkantoor van #FVD. De daders gingen vervolgens naar het Westerpark en mochten daar ongestoord hun haat verder verspreiden. Uiteraard doen wij aangifte. pic.twitter.com/GBUEMNOaYJ — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 2, 2022

Niet veel later dook er nog een groepje zogeheten Antifascisten op in het Westerpark. Op die plek trapte FVD op dat moment haar verkiezingscampagne af. Echt in de buurt van de vreedzame demonstranten en FVD-aanhangers durfde het groepje laffe radicalen niet te komen. Ze stonden eenzaam op hun bergschoenen aan de andere kant van het water.