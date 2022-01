Rita Verdonk keert definitief terug in de politiek als ‘running mate’ van Richard de Mos

Oud-minister en voormalig Kamerlid Rita Verdonk maakt haar rentree in de politiek. Als ‘running mate’ van lijsttrekker Richard de Mos komt Verdonk op plek 2 van de kandidatenlijst van de lokale partij Hart voor Den Haag / Groep de Mos.

De grootste partij van de hofstad zet in op verdere groei (“14 tot 15 zetels is realistisch“) om zo bestuursdeelname af te dwingen. “De stad heeft de buik vol van het pappen-en-nathouden beleid”, aldus lijsttrekker Richard de Mos.

De Mos: “Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis. Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat. Dat ze daarmee meer dan perfect aansluit bij de menselijke en nuchtere Ombudspolitiek van Hart voor Den Haag lijkt mij zo helder als glas.”

Ontzettend veel zin

Verdonk zelf heeft ontzettend veel zin om zich namens de grootste partij in te zetten voor de stad Den Haag en wie weet dat in de toekomst de landelijke politiek vanuit Den Haag wel weer lonkt…

“Ik volg Richard al jaren. Hij heeft een tomeloze inzet, een ijzeren discipline en is altijd bezig om ‘zijn’ stad vooruit te helpen. Daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij”, aldus Verdonk, die door De Mos is gevraagd om zich bij de nu negen zetels tellende fractie aan te sluiten.