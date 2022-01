Senioren sluiten massaal dure lening over

Er is een interessante ontwikkeling gaande op de consumptief krediet markt. Senioren zijn in grote getalen aan de slag gegaan met hun lopende lening (en), dit concludeert Nederlands Krediet Collectief op basis van eigen onderzoek.

Steeds meer 60-plussers kiezen voor een “senioren lening”

In de afgelopen maand hebben honderden 60-plussers gekozen voor het oversluiten van hun bestaande lening . Dat is aanzienlijk meer en ongeveer een verdubbeling ten opzichte maand oktober in 2020. Dit blijkt uit FDN (Financiering Data Netwerk).

Het is niet vreemd dat veel senioren juist nu met hun bestaande lening bezig gaan:

de rente op een senioren persoonlijke lening is nog historisch laag

huisbanken rekenen nog steeds hoge rentes, en staan niet te springen om te herfinancieren.

veel senioren maken meer kans op een goedkopere lening dan voorheen

huiseigenaren genieten van fiscaal voordeel als de lening woning gerelateerd is.

Op welke manier nodigen deze vier punten uit tot het oversluiten van lopende lening (en)?

Lening rente historisch laag

De persoonlijke lening rente op een senioren lening is extreem laag. Al maanden is de rente aan het dalen de verwachting is dat het zich nu stabiliseert. Zeker voor senioren is dit een zeer gunstig, het oversluiten van de bancaire lening word hiermee super aantrekkelijk. De extreme daling van de rente op de persoonlijke lening is ingezet vanaf 2017. Nu de senior ook de rente voor een langere periode kan vastzetten tegen een vast maand termijn is geldlenen attractiever geworden dan voorheen.

Doorlopend krediet niet meer mogelijk voor senioren

Met het afschaffen van doorlopende kredieten voor senioren, is er meer stabiliteit gekomen in het herfinancieren. Veel van deze krediet producten worden overgesloten en vervangen door een persoonlijke lening met een vaste lage rente en vaste looptijd. Hierdoor weten senioren zeker dat men niet met een restschuld blijft zitten, en de lening beter past bij het feitelijke leendoel.

Senior minder welkom bij huisbank

Als Senior een lening afsluiten bij je huisbank. Het is en blijft in toenemende mate een moeilijk verhaal. Al eerder werden duizenden senioren geconfronteerd met te dure doorlopend kredieten welk onvoldoende te herfinancieren waren via de eigen huisbank. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van leeftijdsdiscriminatie (https://nederlandskredietcollectief.nl/nieuws/280-leeftijd-discriminatie-geld-lenen-bij-banken.html) volgens ouderen organisatie te “grijs voor rood”.

Als senior 60 plusser meer kans op een lening

Door de introductie van de “Seniorenlening” door Nederlands Krediet Collectief in samenwerking met BNP Paribas is er een persoonlijke lening op de markt welk specifiek af te sluiten is tot latere leeftijd. Tot uw 78ste kunt de lening aanvragen en voor uw 81ste dient deze ingelost te zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot een betaal pauze en kunt u altijd extra boetevrij aflossen. Door meer maatwerk te leveren aan de senioren doelgroep streeft het Nederlands Krediet Collectief met partner BNP Paribas naar meer mogelijkheden op het gebied van verantwoord en voordelig geldlenen.

Eigen woning en verbouwen ook met seniorenlening

Vooral gepensioneerden met een eigen woning hebben vaak een forse overwaarde. Een hypotheekvrij huis is allang geen uitzondering meer, of misschien is er nog een kleine hypotheek blijven staan. Overwaarde is niets anders dan het verschil tussen de waarde van de woning en de openstaande hypotheek: met een hoge huizenprijs en geen of een lage hypotheek is er logischerwijs een grote overwaarde.

Persoonlijke lening of hypotheek verhogen als senior?

Veel 60 plussers welk een eigen woning bezitten vragen zich af bij een beoogde verbouwing wat verstandig is om te doen. Veel mensen zien af van verhuizen en kiezen voor het verbouwen van hun huidige woning. Voor zo’n verbouwing is geld nodig, daarvoor is een verhoging van de hypotheek voor veel senioren een eerste optie. Maar is het een logische en verstandige keuze om te kiezen voor een tweede hypotheek of een complete omzetting met de algehele hypotheek? Er is nog een optie zonder extra kosten.. Waarom geen persoonlijke lening met een lage rente welke ook nog eens fiscaal te verrekenen is? Het kan dus zeker; voordelig geldlenen naast de Hypotheek, direct geregeld met hulp van ervaren krediet specialisten.

Overwaarde benutten als senior of juist niet?

Senioren die wensen hebben waar geld voor nodig is kunnen overwegen om hier een stuk van hun overwaarde voor te benutten. Maar wat is slim om te doen? Het fictief opeten van je overwaarde is niet altijd noodzakelijk om je leendoel te kunnen realiseren. Al sturen hypotheek aanbieders en adviseurs hier maar al te graag op aan! Let dus goed op! Denk aan de eerdergenoemde verbouwing, maar ook bijvoorbeeld aanschaf van een auto of het aankopen van een camper. Veel gepensioneerden kiezen daarom steeds vaker om de leendoel te financieren middels een persoonlijke lening. De 60 plusser is zich steeds meer bewust van de risico’s om wederom een nieuwe hypotheek af te sluiten. Wie gaat er een immers een complete hypotheek afsluiten om auto financieren terwijl dit veel voordeliger en verantwoord kan middels de senioren lening.