Sigrid Kaag test positief op corona en mist de bordesfoto, wordt maandag digitaal beëdigd

Sigrid Kaag is positief getest op het coronavirus. Dat laat de D66-leidster zondag weten via haar Twitter-kanaal. Kaag laat weten dat ze zich verder prima voelt, maar dat ze wel noodgedwongen in quarantaine zit. Daardoor mist ze niet alleen de bordesfoto, maar zal ze maandag ook digitaal worden beëdigd in het nieuwe kabinet Rutte IV.

D66´er Kaag wordt de eerste vrouwelijke minister van Financiën in Nederland. Omdat Kaag nu besmet is met het coronavirus zal ze maandag niet aanwezig zijn bij de ceremonie op Paleis Noordeinde.

Het scheelt wel dat de vrouw van ´nieuw leiderschap´ nu tenminste niet hoeft na te denken over haar kapsel voor de traditionele bordesfoto. Ze zal nu digitaal worden beëdigd.