Stijging huizenprijzen in de 4 grote steden het grootst

De huizenprijzen blijven op recordhoogte, zo blijkt uit de nieuwe Woningmarktmonitor van januari 2022 van ABN AMRO. Deze stijging blijkt in de vier grote steden van ons land het grootst. “Na een toename van 15% in 2021 denken wij dat de huizenprijzen dit jaar met 12,5% en volgend jaar met 5% toenemen,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Randstad blijft populair

“Hoewel steeds meer mensen op zoek zijn naar een woning buiten de Randstad, blijft het wonen in één van de grote steden van ons land het meest populair. In deze steden stegen de huizenprijzen in het derde kwartaal van 2021 voor het eerst sinds lange weer harder dan in de rest van het land,” zegt Bokeloh. Veel mensen die uit de grote steden vertrekken verhuizen naar een randgemeente of naar een andere stad. Slechts één op de twintig die de stad verlaat kiest voor een meer landelijk gelegen woning. Bij voorkeur zijn dat dorpen met goede voorzieningen en een mooie omgeving. Het aantal blijft achter omdat woningzoekers aangesloten willen blijven op de arbeidsmarkt en veel waarde hechten aan de bereikbaarheid van hun werkplek.

Lage hypotheekrente

“Het opdrijvende effect van de lage hypotheekrente wordt steeds meer in de huizenprijzen verwerkt. Behalve van de rente krijgen de huizenprijzen ook enige steun van de lonen. De loonontwikkeling blijft positief dankzij de krapte op de arbeidsmarkt en het economisch herstel dat in het verschiet ligt als de lockdownmaatregelen eenmaal zijn teruggedraaid. Het aantal woningverkopen zal, door het beperkte woningaanbod, het komende jaar verder afnemen. Na een daling van 5% in 2021 volgt een daling van 10% in 2022. ABN AMRO merkt zelf ook dat er minder vraag is naar nieuwe hypotheken en ziet dat er online veel minder mensen hun hypotheek berekenen.

Bieden boven de vraagprijs

De huizenprijsstijging gaat met 12,5% in 2022 naar verwachting minder hard dan vorig jaar, maar de aankoopprijzen gaan nog steeds door het dak. Dit komt omdat kopers, doordat er weinig aanbod is op de woningmarkt, sneller boven de vraagprijs bieden. Er staan op dit moment nauwelijks woningen te koop; volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars was de voorraad in het derde kwartaal van 2021 kleiner dan 17.000 woningen. Kopers hebben eigenlijk weinig keuze, waardoor ze genoodzaakt zijn om snel te beslissen. De door makelaars verkochte woningen in 2021 stonden dan ook gemiddeld maar 23 dagen te koop.