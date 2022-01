Welke opleidingen worden veel gekozen?

Veel gekozen opleidingen in het hbo en mbo

Ben jij benieuwd welke mbo-opleidingen en hbo opleidingen het meest worden gekozen? Er zijn verschillende populaire studies op het mbo en hbo. Wij zochten uit welke studies de kroon spannen en hebben ze voor je op een rijtje gezet, zodat je een mooi overzicht hebt. Verdiep je gerust eens in deze opleidingen en bekijk eens of er misschien een bij jou past.

Toegepaste Psychologie

Onder de hbo-opleidingen in Nederland is toegepaste psychologie misschien wel het meest populair. Als je als toegepast psycholoog aan de slag gaat, richt je je vooral op de praktijk. Je zal zelf geen wetenschappelijk onderzoek verrichten. Je bent vooral bezig met het begeleiden, trainen, coachen en adviseren van verschillende groepen mensen. Wil je mensen graag verder helpen in hun leven? Dan is dit zeker een goede studie voor jou.

Verpleegkunde

Ook verpleegkunde is een razend populaire hbo-studie. Na deze studie werk je met dementerende, (chronisch) zieke of revaliderende mensen. Dit doe je in een zorginstelling of je komt bij de mensen thuis. Het is ook mogelijk om je binnen deze studie te specialiseren. Zo kun je de richting Intensive Care, zuigelingenzorg, spoedeisende hulp of oncologieverpleegkunde volgen. Wanneer je graag zorgt en sociaal bent ingesteld, is een opleiding verpleegkunde wellicht iets voor jou.

Medewerker evenementenorganisatie

De opleiding medewerker evenementenorganisatie is een van de meest populaire mbo-opleidingen. Je kunt hiermee vrijwel alle kanten op, omdat het een zeer brede opleiding is. Tijdens de opleiding zijn er diverse mogelijkheden om je te specialiseren, waardoor je meer kennis opdoet over een specifiek onderwerp. Hierdoor vergroot je jouw kansen op een baan. Zo kun je je bijvoorbeeld specialiseren in de evenementen organisatie, evenementen techniek of als allround mediamaker.

ICT

Er is veel vraag naar goede ICT’ers. Dat maakt deze mbo-pleiding niet alleen populair, maar ook het feit dat dit een vrij leuke en interessante opleiding is. Met een opleiding ICT heb je een relatief grote baankans. Je kunt hiermee op meerdere plekken terecht. Ook wordt je vaak vrij goed betaald voor een baan in de ICT. Daarom kiezen ook veel jongeren voor deze opleiding. De verwachting is dat de vraag naar ICT’ers in de toekomst steeds meer toeneemt.

Weet jij al welke opleiding je het meest aanspreekt? Verdiep je eens wat meer in bovenstaande opleidingen en kies de opleiding die het beste bij jou past.