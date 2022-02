5 tips om het kijken van WK wedstrijden leuker te maken

Sport kijken, we doen het graag met een groepje vrienden, familie, buren of collega’s. De wedstrijden op het WK van Qatar waar het om gaat duren meestal anderhalf uur, soms iets langer door verlenging en/of penalty’s. Hoe maak je er een compleet evenement van, een avond vol vertier? Wij geven je vijf tips.

Wed gezamenlijk op de wedstrijden

Maakten we in vroeger tijden een grote tabel met voorspellingen – de zogenaamde (blinde) voetbalpool – nu kun je simpel en snel online wedden op de wedstrijden. Doe dit wel veilig en legaal! Hier vind je dagelijks tips op welke sportwedstrijden je kunt wedden. Voetbal, maar ook schaatsen op de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Spreek af hoeveel iedereen inzet. De beste bookmakers staan op beste-bookmakers.nl. Zo heeft niet alleen de wedstrijd zelf, maar ook je avond met vrienden een sfeerverhogend, competitief element.

Versier de huiskamer oranje

Samen naar WK-wedstrijden kijken wordt helemaal een feestje als je de kamer versiert. In ons geval is dat natuurlijk met veel oranje. Hang (oude) voetbalshirts op, slingers, ballonnen en vlaggen. Maar ook alle andere oranje spullen die je in huis hebt krijgen een prominent plekje. Laat die oranjegekte maar losbarsten in je woonkamer!

Plak er een feestelijke maaltijd aan vast

De speeltijden van het WK in Qatar variëren van 11:00 ’s morgens tot 20:00 ’s avonds. Plak er een maaltijd aan vast om het feest uit te breiden. Vooral wanneer er ’s avonds gespeeld wordt, is het leuk om iedereen al om een uur of zes uit te nodigen en de tafel gezellig te dekken (denk aan oranje servetten). Tijdens de dis bespreek je de opstellingen, doe je voorspellingen en zet je de weddenschappen in, maar klets je intussen ook bij over andere zaken zodat het tijdens de wedstrijd alleen maar over voetbal zal gaan.

Maak playlists om in de sfeer te komen

Stel op je favoriete streamingdienst een playlist samen met muziek die je in aanloop naar de wedstrijd draait of maak een videoplaylist op YouTube met Oranje-hoogtepunten. Zo krijgen ook degenen die niet elke week voetbal kijken er vanzelf zin in. Coaches zelf doen dit trouwens ook: een serie successen bekijken in de kleedkamer, om met een goed gevoel het veld op te lopen.

Maak een WhatsAppgroep aan

Om dit soort feestjes structureel te maken tijdens het WK, idealiter elke wedstrijd bij iemand anders thuis kijken dus, maak je een WK-WhatsAppgroep aan. Dit is ook leuk om op wedstrijdloze dagen de laatste nieuwtjes rondom Oranje met elkaar te delen. We wensen je alvast heerlijke avondjes, straks in november!