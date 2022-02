Als bedrijf overstappen naar elektrisch: wat zijn de financiële voordelen?

Elektrische auto’s worden steeds populairder en dat is niet zonder reden. Hoewel velen van ons jaren terug nog veel beren op de weg zagen wat betreft elektrisch rijden, zijn door recente ontwikkelingen steeds meer nadelen af te strepen. Niet alleen voor particuliere rijders, maar ook voor zakelijke rijders wordt elektrisch steeds aantrekkelijker. Naast de belangrijke milieuvoordelen zijn er nog andere factoren te noemen waarop elektrisch rijden punten scoort. Eén hiervan is het opladen van de auto. In dit artikel lees je meer over de financiële voordelen van zakelijke elektrisch rijden, waaronder het gebruik van laadpalen.

Financiële voordelen van zakelijk elektrisch rijden

Zoals benoemd zijn er verschillende financiële voordelen te benoemen van zakelijk elektrisch rijden. Zo heeft de overheid verschillende subsidieregelingen ingesteld speciaal voor bedrijven die de overstap maken naar elektrisch, waaronder de SEBA, en zijn de maandelijkse kosten tevens lager dan bij rijden op brandstof. Deze verlaging in maandelijkse kosten is aan verschillende factoren te danken, onder andere de lagere onderhoudskosten en de lagere kosten voor laden (ten opzichte van tanken).

De beste plek om te laden

Om een elektrische auto te kunnen laden is een laadstation voor elektrische voertuigen nodig. Hoewel het gebruik hiervan relatief lager is dan tanken, hangt het verschil wel af van de plek waar je besluit te laden. Zo is snelladen bijvoorbeeld een stuk duurder dan openbaar laden of thuisladen, maar er zit ook nog een verschil tussen de twee laatstgenoemde. Eerder schreven wij over verschillende investeringen die zichzelf terugbetalen, waar het laten plaatsen van een eigen laadpaal er een van was. Hoewel er in dat artikel specifiek werd gesproken over een laadpaal thuis, geldt het voordeel van zo’n investering voor een laadpaal op eigen terrein, wat dus ook een bedrijfsterrein kan zijn. Dit verschil in kosten heeft te maken met de energietarieven. De eigen energietarieven zijn namelijk constanter dan deze bij openbare laadpalen. De kans op fluctuatie is hier groter, waardoor ook de kans op hogere kosten wordt vergroot.

Al met al heeft de aanschaf van elektrische voertuigen verschillende positieve effecten. Naast de milieuvoordelen van elektrische voertuigen (vergeleken met brandstof voertuigen), zijn er dus ook verschillende financiële voordelen te benoemen. Oftewel: zowel voor jouzelf als voor de medemens een mooie investering. Heb je op dit moment een elektrisch auto voor zakelijk gebruik of ben je van plan deze aan te schaffen? Dan is het dus verstandig om de mogelijkheden wat betreft zakelijk laden te onderzoeken, waaronder de plaatsingsmogelijkheden van een laadpaal bij bedrijf of op kantoor.