Demonstratie Rotterdam: duizenden mensen aanwezig bij coronaprotest ondanks regen

Duizenden Nederlanders zijn ondanks het regenachtige weer afgereisd naar Rotterdam om te demonstreren tegen het coronabeleid. Volgens de organisator is de protestmars een samenwerking van meer dan 70 organisaties die kritisch zijn op het huidige coronabeleid.

De kritiek op het Nederlandse coronabeleid lijkt de laatste week rap toe te nemen. Vrijdagavond werd de actie ‘Onverdeeld Open’ gestart door onder andere Mona Keijzer. Het initiatief pleit voor het stoppen van het gebruik van de coronapas. Nu het coronavirus endemisch lijkt te worden behoort de proportionaliteit van de coronapas tot het verleden. 1, 2 of 3G hoort hiermee tot het verleden, aldus het initiatief.

Ook op zondag is er weer een kritisch geluid te horen in Nederland. Tientallen organisaties hebben een protestmars tegen het coronabeleid georganiseerd. Ondanks het regenachtige weer zijn duizenden Nederland afgereisd naar Rotterdam.

Toch weer veel mensen ondanks het weer #demonstratie pic.twitter.com/Zil4HUOSOc — zijlo 🇳🇱 Gezond Ongevaccineerd (@zijlo1) February 6, 2022

🇳🇱 Geweldige beelden vandaag uit Rotterdam!! Een eindeloze stroom demonstranten voor vrijheid en verbinding!!!💪💪 pic.twitter.com/kHVH7prDxr — Kees71 (@Kees71234) February 6, 2022

