Duitsland wordt wakker: Scholz wil 100 miljard euro extra investeren in Duits leger

De Duitse Bondskanselier Scholz heeft vanwege de Russische invasie in de Oekraïne besloten om het Duitse leger drastisch te moderniseren. De Bondskanselier wil maar liefst 100 miljard euro extra investeren in Defensie. Door de recente ontwikkelingen is hij zich gaan realiseren dat het wel degelijk van belang is om een solide leger te hebben.

Naast de extra investeringen wil Scholz dat Duitsland de komende jaren wel gaat voldoen aan de NAVO-norm. Die norm stelt dat een lidstaat twee procent van het BNP besteedt aan Defensie. Duitsland gaf in 2020 zo’n 1,5 procent uit aan Defensie.

“Dit is een keerpunt in de geschiedenis. De wereld is niet meer hetzelfde als voorheen. Wij moeten de kracht opbrengen grenzen te stellen aan dit soort oorlogshitsers. Het is helder: we moeten duidelijk meer investeren in de veiligheid van ons land, om onze vrijheid en onze democratie te kunnen beschermen”

Jarenlang hebben veel westerse leiders verzuimd om te voldoen aan de NAVO-normen, dit tot grote kritiek van de Verenigde Staten. Het land werd daarmee de grootste steunpilaar van de gehele organisatie, maar door de Russische invasie zijn veel westerse landen toch wel wakker geschrokken. Investeren in Defensie blijft te allen tijde noodzakelijk.