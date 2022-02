Gideon van Meijeren: ‘In verzet komen heeft zín! We laten ons niet tot slaaf maken’

“We zijn trots, maar niet tevreden. Want de we hebben weliswaar een slag gewonnen, maar de strijd is nog niet gestreden.” Zo begon FVD’er Gideon van Meijeren vandaag zijn inbreng bij het coronadebat. Want, legde hij uit, hoewel de slag om 2G (voorlopig) gewonnen is, is de hele strijd nog (lang) niet gestreden.

“Met massale protesten, burgerlijke ongehoorzaamheid, petities, konvooien en tal van andere acties hebben miljoen vrijheidslievende Nederlanders de afgelopen tijd een heel belangrijk signaal afgegeven,” ging Van Meijeren verder. “Namelijk dat we niet stilzwijgend toekijken terwijl een tirannieke overheid steeds meer controle naar zich toetrekt. Dat we ons niet zonder slag of stoot tot slaaf laten maken. Dat we strijdbaar en eensgezind zijn.”

Vervolgens herinnerde Van Meijeren ons eraan dat de politie een paar weken geleden al aangaf dat de Nederlandse bevolking klaar was met alle maatregelen. Burgerlijke ongehoorzaamheid nam toe. Nederlanders hadden hun buik vol van alle repressie. En ja, dat heeft goed uitgepakt. De maatregelen worden ein-de-lijk afgebouwd. Dit terwijl het kabinet het liefst natuurlijk keihard op het covid-orgel zou gaan, net zoals Justin Trudeau in Canada.

“Kortom,” zei Van Meijeren dan ook, “in verzet komen heeft zin.” Het kabinet “kon niet anders dan de maatregelen afschalen,” ging de FVD’er verder, als het niet alle geloofwaardigheid totaal wilde verliezen.

Kluitje in het riet

Maar dit betekent niet dat de strijd erop zit. “We laten ons niet blij maken met een dode mus,” stelde Van Meijeren daarop. “De maatregelen worden weliswaar afgeschaald maar niet daadwerkelijk afgeschaft. Corona wordt nog steeds aangemerkt als een zogenaamde A-ziekte en de spoedwet blijft gewoon volledig van kracht. Dus de mondkapjesplicht, de anderhalvemeterregel, het discriminerende coronatoegangsbewijs, de maximale groepsgrootte, alle maatregelen worden in de ijskast gezet, zoals dat dan genoemd wordt… maar kunnen stuk voor stuk weer met het grootste gemak geactiveerd worden.”

“We zijn overgeleverd aan de grillen van de minister. Het kabinet zinspeelt er nu al op dat bij de volgende variant, de QR-code in no time geactiveerd wordt. Het is niet de vraag óf, maar wanneer dat gaat gebeuren. Er wordt nu niet voor niks 30 miljoen geïnvesteerd om de (corona-) app door te ontwikkelen.”

Kortom, we worden mogelijk met een kluitje in het riet gestuurd. Het lijkt erop dat we ‘teruggaan naar normaal,’ maar feitelijk is dit niet zo. Tijdelijk, misschien, maar als de gemeenteraadsverkiezingen erop zitten kan het kabinet weer doen en laten wat het wil.

Digital ID

Kijk in dat opzicht ook, zei Van Meijeren, naar het nieuwe project van de internationale gemeenschap, het World Economic Forum (WEF) en het kabinet om een Digitale ID in te voeren. Daarom wilde hij weten van de minister of die het ermee eens is dat Nederland zelf baas blijft over onze volksgezondheid, en dat hij dus nooit akkoord gaat met internationale regelgeving die onze eigen parlement overruled.

“Wat betreft de situatie tot nu toe,” zei Van Meijeren daarop, is het duidelijk dat er “doelbewust in strijd met de wet is gehandeld. We zijn willens en wetens voorgelogen en bedrogen. Onrechtmatig van onze grondrechten beroofd. We weten nu dat de minster en zijn ambtenaren wisten dat er geen democratische legitimatie van de grondrechtenbeperkingen was… maar dat zij ervoor kozen om ons hier niet over te informeren. Hoe er openlijk over gesproken werd om de burgers te manipuleren door hen een worst voor te houden.”

“We worden beschouwd als dom klootjesvolk dat met huichelachtige communicatietrucjes gemanipuleerd kan worden. Het is te schofterig voor woorden. De beerput wordt steeds verder opengetrokken en het stinkt aan alle kanten.”

En nóg was Van Meijeren niet klaar. Want hij bekritiseerde ook het OMT en het ministerie doordat die laatste de adviezen van die eerste bewust beïnvloedde, wat in strijd is met de wet.

Het was, kortom, een totale takedown van het hele coronabeleid. En het was schitterend om te aanschouwen. Kan iemand die jongen even een staande ovatie geven?