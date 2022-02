Het WK 2022 staat voor de deur!

Op 21 november barst de gekte weer los: het WK voetbal in Qatar. Het grootste deel van de kanshebbers is bekend, in maart volgen voor een aantal teams nog play-offs. Natuurlijk ga je Nederland waarschijnlijk vanuit je eigen huis of stamkroeg aanmoedigen. Afreizen naar Qatar is mogelijk, maar kostbaar – bovendien is het moeilijk om er aan een biertje te komen. Hoe beleef je het WK toch zo intens mogelijk?

Wie doen er mee?

De 20 landen die zich al geplaatst hebben zijn:

Qatar (gastland), Duitsland, Denemarken, Brazilië, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Zwitserland, Engeland, Argentinië, Iran, Zuid-Korea en Nederland. De landen met de meeste WK-titels zijn er dus allemaal bij.

Deze landen strijden deze lente om de laatste WK-tickets:

Italië, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Schotland, Wales, Turkije, Noord-Macedonië, Oekraïne en Rusland.

Wedje leggen?

Organiseerde je vroeger een voetbalpool en legde iedereen een knaak of vijf piek in, in het euro-tijdperk doen we dit natuurlijk online. Hier vind je een overzicht van de meest betrouwbare en beste bookmakers waar je een gokje waagt. Doe je dit samen met vrienden met afgesproken bedragen, dan maak je er je eigen competitie van. Het verhoogt de gezonde wedstrijdspanning en nodigt uit om je meer te verdiepen in de voetballanden: wie maken de meeste kans, welke sterspelers moeten het op het WK doen met een relatief minder sterk team (Robert Lewandowski, Dušan Tadić, Kasper Schmeichel), wie zijn de gevaarlijke outsiders, zogenaamde dark horses?

Oranjegekte, onze specialiteit

Het zou eigenlijk cultureel immaterieel erfgoed moeten worden: de Oranjegekte. Deze valt niet te regisseren, maar ontstaat gewoon, net als rokjesdag of een moddergevecht op Lowlands. Oranjegekte is een typisch Nederlandse tafereel waarbij van de ene op de andere dag alles in rep en roer is vanwege het feit dat elf mannen in korte broek ons land vertegenwoordigen. Bekend is de gekte van ’88, toen Nederland op zaterdagmiddag de EK-finale speelde en veel winkeliers hun omzet lieten schieten om de wedstrijd te kunnen zien. ‘Gesloten wegens landsbelang’, stond in haastige letters op een papier geschreven.

Feestje op straat

Je hijst je vroeg of laat in het Oranje en schreeuwt je longen uit je lijf – thuis of in de kroeg. De wetenschap dat je hebt ingezet op het Nederlands Elftal maakt het evenement nog opwindender. Het tijdstip, de herfst, is niet de meest gangbare periode waarin de voetbalkoorts bezit neemt van een land, maar gelukkig is dit een virus waarvoor je geen prik hoeft te halen en zal de gevoelstemperatuur tijdens spannende clashes dusdanig oplopen dat een feestje op straat prima te doen is. Hup Holland hup!