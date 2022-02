Hoe druppels magnesium de smaak beïnvloeden

Magnesium is een veelzijdig macro-mineraal. In ons lichaam is het betrokken bij honderden biologische processen. Het is -net als die andere life essentials zuurstof en water- onmisbaar om te bestaan. Maar er zijn meer kanten aan magnesium. Zo wordt het ook gebruikt om smaak in gerechten te beïnvloeden.

Veelzijdig mineraal

Je kunt de rol van magnesium in ons lichaam vergelijken met die van motorolie. Wanneer er te weinig van aanwezig is dan gaat het bewegen, denken en voelen een stuk minder soepel. Veel mensen hebben daarom baat bij wat extra magnesium, bijvoorbeeld via natuurlijk vloeibaar magnesium.

Het natuurlijke magnesiumchloride dat gebruikt voor het maken van de magnesium drops van Zechsal is een zout. En net als natrium- of keukenzout is het gebonden is met chloride én zit er een smaak aan. Een smaak die je het best kan omschrijven als oorspronkelijk bitter. Leg maar eens een druppeltje op je tong en je weet precies wat ik bedoel. Niet lekker, zeker niet in deze pure vorm. Maar als je het gaat mengen, als functioneel ingrediënt gaat gebruiken kan het verrassende effecten geven.

Magnesium gebruiken als ingrediënt

Magnesium heeft dus net als andere vormen van zout een eigen smaak. Deze smaak is niet zoals bij keukenzout direct vast te stellen. De smaak kan namelijk nogal eens veranderen afhankelijk waaraan je het toevoegt. Probeer bijvoorbeeld eens 3 à 4 druppels in je koffie of thee. Sommigen zullen niets proeven, maar er zijn ook mensen die de thee en met name de koffie minder bitter vinden smaken. Water gaat wat meer ‘mineraalachtig’ smaken en je kop soep wordt pittiger.

Ook experts in de keuken gaan voor magnesium

Ook de professionals hebben inmiddels het magnesium in druppel en poedervorm van Zechsal ontdekt. Zo gebruikt Chef kok en slow food specialist Rik Dortmond de magnesium druppels om zijn eigen gemaakte pastrami te pekelen en zijn ossenworst te bereiden. Zuurdesempionier Tobias van Slooten verwerkt magnesium niet alleen in zijn ‘zuurdesemmoeder’ , maar ook in de zelfgemaakte kombucha.

Koelkastcoach Sabine Leijten maakt haar spinaziesmoothy op smaak met magnesium drops . Ook druppelt ze magnesium door haar heerlijke kokosballetjes. En ook jij kan in je eigen keuken de magnesium druppels prima inzetten. Begin eens met wat druppels door de soep of de saus en ervaar en leer wat dat met de smaak doet.

Dat de magnesium druppels deels kunnen dienen als vervanger van het natrium- of keukenzout is daarbij mooi meegenomen. Want een beetje minderen met natriumzout is alleen maar goed. Want het merendeel van ons krijgt daarvan toch veel te veel binnen. Tegelijkertijd is wat meer magnesium ook goed. Met wat extra motorolie loopt de machine namelijk nog soepeler.