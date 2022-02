Interesse in Bitcoin beleggingen sterk toegenomen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat dat de interesse in Bitcoin beleggingen het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Maar liefst 600.000 mensen deden in 2021 hun eerste crypto investering waarbij het grootste deel van deze investeerders kozen voor de Bitcoin. Niet alleen het winstperspectief op langere termijn maar de steeds toegankelijker worden de crypto markt worden gezien als belangrijkste redenen van de toegenomen populariteit van beleggingen in Bitcoins.

Negatieve rente maakt het gebruik van spaarrekening onaantrekkelijk

De keuze om te beleggen in cryptocurrency wordt vaak gezien als interessant alternatief voor het gebruik maken van diensten uit de traditionele financiële sector. Het onderbrengen van spaargeld op de authentieke spaarrekening levert lang niet meer zoveel op als in het verleden het geval was. Bij veel banken kan er zelfs niet meer gesproken worden van “opleveren” aangezien er een negatieve rente wordt geheven. Het gebruik maken van een spaarrekening wordt hierdoor een kostenpost die makkelijk weggenomen kan worden door het geld elders onder te brengen met als doel om dit te laten renderen. Een van de veel gemaakte keuzes is het investeren in Bitcoins. Een keuze die veel rendement kan opleveren maar wel de nodige risico’s met zich meebrengt.

Crypto markt vult het gat van de traditionele financiële sector op

De crypto markt vult het gat van de traditionele financiële sector op een zeer handige wijze op door zich opvallend te profileren bij het grote publiek. Naast online reclames die gericht zijn op het crypto aanbod verschijnen steeds meer reclame uitingen in het openbaar. Daarnaast is de cryptowereld veel toegankelijker geworden. Waar in het verleden gebruik moest worden gemaakt van buitenlandse sites om te beleggen in Bitcoins, zijn er steeds meer organisaties die ook in Nederland deze service aanbieden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van exchanges maar ook van aanbieders zoals Bitcoin Prime. Bij deze laatstgenoemde aanbieder kan er gebruik worden gemaakt van geavanceerde handelssoftware die de trader het handelen in Bitcoins vrijwel volledig uit handen kan nemen.

Gevaren toegankelijkheid cryptomarkt

De toegenomen toegankelijkheid van de crypto markt en het actief voorspiegelen van de winstkansen brengt wel de benodigde gevaren met zich mee. De drempel om deze wereld te betreden wordt immers wel veel lager gemaakt. Hierbij wordt al snel voorbij gegaan aan de crypto volatiliteit die enorme risico’s met zich mee kunnen brengen. De aanbieders van crypto diensten hebben dan ook de belangrijke taak om dit aan de doelgroep over te brengen. Ook op dit gebied zijn nog wel wat winkansen te vinden.