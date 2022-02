Je eigen professionele website maken is erg simpel anno 2022

Zit je erover na te denken om een eigen website te maken? Bijvoorbeeld om je bedrijf te promoten? Dat is zeker een goed idee, want je eigen website hebben heeft veel voordelen. Waar veel mensen ervoor kiezen deze taak uit te besteden, kun je er natuurlijk ook zelf mee aan de slag gaan. Een professionele website maken hoeft namelijk helemaal niet zo moeilijk te zijn. Sterker nog: anno 2022 kan het juist heel simpel zijn. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk, en waar moet je aan denken bij het bouwen van een eigen website? En met welke systemen zou je aan de slag kunnen gaan? Wij vertellen je er hieronder meer over, dus lees snel verder!

Waarom is een professionele website zo belangrijk?

Of je nu een eigen bedrijf of blog hebt. of ander werk wilt presenteren: een eigen professionele website is van groot belang. Maar waarom is dit zo? Ten eerste kun je met een goede website nieuwe klanten of bezoekers aantrekken, wat je natuurlijk hoopt te bereiken. Een ander voordeel is dat je jouw diensten en/of producten op een eenvoudige en mooie manier kunt presenteren aan de buitenwereld.

Maar er is meer: een professionele website zorgt er ook voor dat je de concurrentie voor kunt blijven. Tegenwoordig is er haast geen bedrijf meer dat geen website heeft. Dus als je er geen hebt, sta je eigenlijk gelijk al een streepje achter. Zonder website weet men je minder snel te vinden en zul je minder klanten aan je weten te binden. Met goede website kun je de strijd met de concurrentie aangaan en deze wellicht ook verslaan in de strijd om klanten.

Een eigen website is ook van belang om ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijk contact met je op kunnen nemen. Het is zeer belangrijk en gelukkig ook erg eenvoudig om contactgegevens of een contactformulier op je site te plaatsen, zodat mensen bij je terecht kunnen voor vragen of bij problemen. En niet te vergeten: het is meetbaar. Je kunt namelijk data verzamelen over je bezoekers en hoe vaak ze contact met je opnemen. Deze info kan je helpen om de website nog beter te maken.

Waar moet je allemaal aan denken bij het maken van een eigen website?

Als je van plan bent om een eigen website te maken, kan het verstandig zijn om hier eerst meer over te weten te komen. Want waar moet je allemaal aan denken? Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een domeinnaam en webhosting, het responsive maken van het design, het bepalen van het doel van de site, het kiezen van een goede lay-out (inclusief tekst, afbeeldingen, en een duidelijke navigatiestructuur), het opzetten van een solide SEO strategie, en ga zo maar door. Om professionaliteit uit te stralen, dien je dus aan een hoop dingen te denken. Het kan je echter ook een hoop opleveren, dus het is zeker verstandig is om er serieus mee aan de slag te gaan.



Welke systemen zou je kunnen gebruiken?

Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een Content Management Systeem, ofwel CMS. Als je hier echter geen ervaring mee hebt, kan dit een hele klus worden en kan het je veel tijd kosten om daadwerkelijk een professionele website te bouwen. Als je het toch op deze manier wil doen, zorg dan dat je hulp inroept om een hoop stress en frustratie te voorkomen. Werken met een CMS vraagt om kennis van programmeren en andere geavanceerde functies, die je niet standaard in pacht hebt.

Als je op een toegankelijke, eenvoudige manier een website wilt maken, kun je ook kiezen voor een website builder zoals Wix. Je hoeft daarvoor geen programmeerervaring of technische kennis te hebben; het werkt juist erg intuïtief en maakt veelal gebruik van een drag & drop methode. In een mum van tijd kun je een toffe website opzetten die voldoet aan alle eisen die aan websites gesteld worden anno 2022. Zeker als je nog maar net begonnen bent met je bedrijf of blog, is dit een prima optie. Je moet tenslotte nog maar afwachten hoeveel bezoekers je gaat krijgen.

Tot slot: in 2022 kun je eigenlijk niet meer zonder een eigen website als je een product of dienst verkoopt. De meeste mensen zoeken online naar producten die ze willen kopen. Dus als jij met je bedrijf niet online te vinden bent, mis je een heel groot deel van je potentiële klandizie. Als je aan de slag wil met het maken van een website, bereid je dan voor, lees je in en maak een lijst van zaken waaraan je moet denken bij het maken van een site. Hoe beter je voorbereiding, des te soepeler het gaat als je begint met bouwen. Ook jij kan in no time een toffe website opzetten waar je veel profijt van gaat hebben!