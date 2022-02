Boze Johan Denksen pakt Rutte aan: ‘Excuses aan Indonesië zijn belachelijk, puur voor de bühne’

Johan Dersken heeft bij VI vandaag hard uitgehaald naar Mark Rutte. Het is, zei Derksen, namelijk volstrekt belachelijk dat hij excuses heeft aangeboden voor wat er na de Tweede Wereldoorlog in Indië is gebeurd. “Puur voor de bühne,” zegt Derksen terecht.

Toen Derksen hoorde dat er een rapport zou uitkomen over deze materie zei hij al meteen tegen een collega dat Rutte natuurlijk uitgebreid excuses zou aanbieden. “Ik vind het zo belachelijk! Kijk, ik heb vroeger veel gelezen over de Eerste Wereldoorlog. Er waren mooie historische boeken. De Tweede Wereldoorlog.



“Ik heb me echt verdiept. Want dat was in mijn tijd in Vietnam, deze oorlog, tussen Indonesië en Nederland. En je kunt één rapport maken, en dat is van toepassing op al die oorlogen. Er zijn verschrikkelijke wreedheden gepleegd. Amerikaanse soldaten die helemaal gek geworden zijn. Die uit angst zo’n dorp binnenkwamen en op alles schoten dat bewoog. Ze schoten een kind of een vrouw doet,” aldus Derksen.

“En er zijn 5.000 mensen uit Nederland gestorven daar, en 100.000 uit Indonesië. Dus er zijn daar de gekste dingen gedaan. Maar dat wéét je. In Joegoslavië zijn een paar jaar geleden óók weer de meest vreselijke dingen gebeurd. En morgen zal dat wéér gebeuren. Dan vind ik het zo hypocriet dat hij met een omvloerste stem en een heel serieuze toon hij [Rutte] weer zijn excuses gaat aanbieden. Dat is échte voor de bühne.”

Want in een oorlog, tja, daar “gebeuren heel vreemde dingen.” Daar doe je niets aan, en dat weten we allemaal. Als Nederland excuus aanbiedt voor wat er in Indië is gebeurd kan élk volk dat ooit een oorlog heeft uitgevochten wel “sorry” tegen een ander volk zeggen.

Zo is het maar net. De hypocrisie is inderdaad stuitend, de achterlijkheid ook. En dan zwijgen we nog maar over de schijnheiligheid. Driewerf bah!