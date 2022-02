Nieuwe vaardigheden en kennis op doen

Voor veel mensen die al een langere tijd hun baan uitvoeren kan het wel eens zo zijn dat het tijd is voor de volgende stap. Soms kan je binnen het zelfde bedrijf doorgroeien of een andere functie uitoefenen, maar soms is het ook juist heel erg leuk om bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Zo kan je jezelf opnieuw uitdagen en ook nieuwe kennis en vaardigheden op doen. Zo blijf je altijd in beweging en kan je jezelf blijven uitdagen binnen je werk. Wil je meer weten over het op doen van nieuwe kennis en vaardigheden en over de dingen binnen je werk? Lees hieronder dan snel verder voor meer informatie hier over.

Een nieuwe functie als bestuurslid

Ook voor de mensen die wat hoger in het bedrijf zitten kan het tijd zijn om nieuwe kennis op te doen. Via een appa-regeling worden deze oude bestuursleden dan klaargestoomd om beter te leren netwerken en solliciteren op nieuwe functies. Deze regeling is vooral voor mensen die over willen stappen op de corporate, private sector. Zij moeten vaak een hoop leren wanneer ze uit een non-profit organisatie komen en zo kunnen zij zich zelf dan weer uitdagen.

Wat kan je leren met deze regeling?

Met de regeling kan je een hoop voordeel doen en jezelf heel veel nieuwe dingen leren. Zo leer je bijvoorbeeld als een visionair te denken en strategische plannen te maken. Ook krijg je een hoop verschillende soorten leiderschapskwaliteiten aangeleerd die je kan gebruiken bij je nieuwe baan. Naast het netwerken wordt er ook geleerd hoe je stakeholders met elkaar kan verbinden en ook leer je de wendbaarheid van organisaties te versterken. Dit zijn hele belangrijke vaardigheden waar dan ook een hoop vraag naar is binnen verschillende soorten bedrijven. Je maakt jezelf erg aantrekkelijk voor bedrijven wanneer je dit allemaal kan.

Hulp bij het ontwikkelen van jezelf

Zo een traject kan best overweldigend zijn en het kan dan ook zo zijn dat je het fijn vind als je erbij wordt geholpen. Op die manier kan je dan hulp vragen bij de professionals van Inzicht, zij kunnen je begeleiden in dit traject zodat je er niet helemaal alleen voor staat. Het is fijn als je wordt geholpen wanneer er veel voor je veranderd binnen je werkomgeving en je dagelijkse bezigheden voor de toekomst. Zo kan jij je voorbereiden op een nieuwe baan.