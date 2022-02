´Onverschillige´ ambtenaren Belastingdienst hebben aangifte aan hun broek hangen vanwege toeslagenaffaire

Namens drie gedupeerden van de toeslagenaffaire is er aangifte gedaan tegen ´onverschillige´ ambtenaren van de Belastingdienst. De Utrechtse strafrechtadvocaat Anis Boemanjal bevestigt berichtgeving hierover in NRC.

Vooralsnog onderhield de Nederlandse overheid een halsstarrige houding tegenover de vele gedupeerden van het toeslagenschandaal. Zo zag het Openbaar Ministerie na eerdere aangiftes geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te openen. Het OM was van mening dat verder onderzoek niet nodig was omdat de Belastingdienst onderdeel is van de Staat. Daardoor geniet de Staat (en dus ook de Belastingdienst) strafrechtelijke immuniteit, aldus het OM.

Volgens strafpleiter Boumanjal heeft een recent onderzoek in opdracht van diezelfde Belastingdienst nu uitgewezen dat er voldoende nieuwe informatie is vrijgekomen om hier opnieuw naar te kijken.

Volgens Boumanjal rechtvaardigt de nieuwe informatie “een diepgravend strafrechtelijk onderzoek, waarbij de nieuwe gegevens worden meegenomen”. Als het OM opnieuw besluit de zaak te seponeren, overweegt hij vervolging af te dwingen. “Juist als het OM twijfelt, moet het de zaak voorleggen aan de rechter. Laat die zich er dan over uitspreken.”