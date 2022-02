PVV’er Harm Beertema wijst dramaqueen Sylvana Simons terecht: ‘Denk er wel om niet samen met jou in de lift te staan’

Bij Buitenhof mocht Sylvana Simons even vertellen hoe vreselijk ze behandeld wordt door witte mannelijke Kamerleden. Oh ja, ze zijn echt vreselijk, die gasten. Jammer genoeg voor haar is één van die mannen, PVV’er Harm Beertema, bepaald niet op zijn mondje gevallen. Hij slaat dan ook meteen terug.

“Nou ben ik kamerlid en ik voel me ook niet altijd veilig in dat gebouw,” aldus Simons over het parlement. “Want ik heb in dat gebouw ook te verkeren met mannen met wie ik niet graag alleen in de lift sta. Of mensen die buiten de microfoon om allerlei intimiderende zaken toesissen.”

Beertema reageert: denk er wel om niet samen met jou in de lift te staan!

Gelukkig heeft Beertema meteen al gereageerd op deze aantijgingen van Simons, die trouwens ook nog mekkerde dat ze moet ‘tolereren’ dat er Kamerleden rondlopen “die mensen die op mij lijken” (qua huidskleur) “willen deporteren.” Want blijkbaar is dat ook al reden voor mevrouw om zich “onveilig” te voelen.

Hoe dan ook, Beertema heeft dus gereageerd op het gezanik van Simons. “‘Ben je weer gekwetst?’ Dat vroeg ik, overigens zonder te ‘sissen’,” aldus Beertema op Twitter. “En als alle mannelijke collega’s in het Kamergebouw ergens voor uitkijken, is het wel om met La Sylvana alleen in een lift verzeild te raken. We zijn niet gek. Dramaqueen.”