Thierry Baudet: ‘De wrede heerser Justin Trudeau heeft zijn hand overspeeld’

Nadat de premier van de Canadese staat Ontario heeft laten weten dat hij klaar is met de vaccinatieplicht en andere doorgedraaide beleidsmaatregelen van landelijk premier Justin Trudeau reageert onze eigen Thierry Baudet verheugd. “Zou het kunnen dat de wrede heerser zijn hand heeft overspeeld?” vraagt de FVD-leider zich af.

Nu de Canadese premier Justin Trudeau de truckers de oorlog heeft verklaard door ze als terroristen weg te zetten, hun rijbewijs in te trekken, hun bankrekeningen te bevriezen, en ga zo maar verder, lijkt het erop dat hij helemaal alleen komt te staan. De ene andere regionale overheid laat namelijk weten dat niet van plan zijn Trudeau’s plannetjes te implementeren.

Zo ook de premier van de staat (of provincie) Ontario, Doug Ford. Die liet gisteren geen spaan heel van alle maatregelen en verwoordde perfect wat steeds meer Canadezen denken.

“Je kunt naar Cosco, je kunt naar Wallmart, en je weet niet of degene naast je geprikt is. Maar we weten wél dat het niet uitmaakt of je één keer geprikt bent of tien keer: je kunt nog steeds Covid krijgen. Kijk naar de premier zelf [Trudeau dus]. Hij is drie keer gevaccineerd en ik ken honderden mensen als hij die toch Covid kregen.” Dit zegt Ford omdat Trudeau onlangs inderdaad Covid had. Dit terwijl hij zijn arm elke keer opstroopt als het maar even kan.

“We moeten gewoon voorzichtig zijn, we moeten onze handen goed wassen, maar we moeten vooruit gaan. We kunnen niet eeuwig in deze positie blijven. We moeten ermee leren leven en verdergaan met ons leven,” ging Ford verder. “Ik wed dat als ik mensen hier om me heen vraag of ze mondkapjes willen blijven dragen of niet, ze allemaal zullen zeggen dat ze er vanaf willen.”

“We moeten ons normale manier van leven terugkrijgen. We willen weer gewoon uit eten kunnen met ons gezin. En trouwens, iedereen kent mensen die niet gevaccineerd zijn. Oké, er zitten een paar relschoppers bij, maar het zijn vaak hardwerkende mensen die er gewoon niet in gelóven. Dat is hún keuze. Dit gaat over vrijheid en democratie.”

Thierry Baudet reageert verheugd

FVD-leider Thierry Baudet is ontzettend blij met de uitspraken van Ford, die in de voetsporen volgt van enkele andere regionale leiders die al met het fascistische beleid van Trudeau gebroken hebben. Verschillende staten hebben aangegeven dat ze de vaccinatieplicht afschaffen, de eis om met een ctb te werken, etc.

“In Canada laat de premier van de staat Ontario Trudeau’s kaartenhuis ineens instorten,” aldus Baudet. “Zou het kunnen dat de wrede heerser Trudeau zijn hand nu definitief heeft overspeeld en eindelijk moet aftreden? Wat een overwinning zou dat zijn!”

Dat valt natuurlijk te hopen want wat Trudeau doet in Canada is ronduit schokkend. De vreedzaam demonstrerende truckers worden letterlijk als terroristen behandeld. Maar goddank zijn er nog weldenkende leiders in dat land die zich afkeren van Trudeau; politiebazen die aftreden omdat ze zijn achterlijke regels niet willen handhaven en premiers van staten die aankondigen dat de coronamaatregelen worden afgeschaft bij hun.

Laten we het hopen dat dit WEF-mannetje inderdaad met pek en veren Canada wordt uitgejaagd. Want wat hij aan het doen is is werkelijk volkomen onacceptabel – en ook nog eens in strijd met alle mensenrechten.