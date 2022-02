Video conferences in de Nederlandse politiek

Niemand kan eraan ontkomen dat er veel veranderd is in ons dagelijkse leven. En niet alleen de gewone burger merkt dit, hetzelfde geldt voor onze ministers en andere kamerleden in de politiek. Zo hebben we in het afgelopen jaar al verschillende keren een paar bijzondere situaties gezien. Daarbij waren er bijvoorbeeld kamerleden en ministers die vanwege een infectie niet in staat waren om zelf te verschijnen. Daarom deden zij dit via een videoverbinding alsnog. En we hebben allemaal kunnen zien dat dit vaak bijzondere momenten kan opleveren.

Met een verbonden video platform kunnen dit soort situaties alsnog makkelijk worden opgelost. Daarmee kan er ook wanneer er van verschillende applicaties gebruik wordt gemaakt alsnog makkelijk met elkaar worden gebeld. Dit is wel zo fijn wanneer een specifieke situatie hierom vraagt, als helemaal als het om een belangrijk politiek debat gaat. Er zijn overigens ook hele conferenties die tegenwoordig digitaal worden gehouden, en het hangt daarbij vooral af hoe alles er momenteel voor staat.

Ook onze leiders werken op nieuwe manieren

Niet alleen op landelijk niveau zien we meer en meer dat er gecommuniceerd moet worden op alternatieve manieren. Dit gebeurd namelijk ook lokaal. Menig gemeente vergadert vandaag de dag met videobellen. Toch blijkt het niet altijd even makkelijk om alles op deze manier te doen. Het haalt natuurlijk iets weg van de persoonlijke manier waarop, vooral op lokaal niveau, normaal gesproken politiek wordt bedreven. Bovendien is het moeilijker om boodschappen over te brengen, al helemaal als er veel mensen tegelijk in een gesprek zitten.

Hoewel al deze meetings nog steeds belangrijk zijn, verloopt het allemaal wat anders dan de meeste mensen gewend waren. Daarbij is er achteraf vaak geen tijd voor een hapje en een drankje. En dat is nu juist het sociale vlak, wat in de lokale politiek ook als erg belangrijk wordt ervaren. Toch kunnen een aantal van deze dingen altijd beter, en heeft het vaak ook met de manier van videobellen te maken en de eventuele applicaties die daarbij worden gebruikt. Men kan veel verbeteren als dit op een iets betere manier wordt aangepakt dan het nu meestal wordt gedaan.

Goede platformen voor videobellen

Er zijn vele platformen die kunnen worden gebruikt voor videoconferences in de politiek. Daarbij is het vooral belangrijk te kiezen voor opties die makkelijk te gebruiken zijn. Omdat je vaak met een grote groep mensen tegelijk te maken hebt, is het raadzaam om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Kies daarom voor een applicatie die iedereen gemakkelijk kan installeren en gebruiken, want daarmee neemt de kans toe dat je volgende gesprek een succes zal worden.

Het nieuwe kabinet

Nu de nieuwe namen van het kabinet eindelijk bekend zijn, kan het feest weer losbarsten. Alhoewel, we zagen vooral veel van dezelfde namen terug die in de oude regering reeds actief waren, alleen hebben zij nu vaak een andere functie. Tijdens het eerste debat volgde er gelijk vuurwerk van alle kanten en dat hadden de meeste mensen ook niet anders verwacht. Er is enorm veel om te bespreken in het nieuwe kabinet en daarom zullen we de komende tijd nog veel meer te zien krijgen. Met zoveel thema’s die momenteel actueel zijn kan het niet uitblijven dat er nog veel meer boeiende debatten gaan volgen.