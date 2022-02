Waarom de Audi A1 tegenwoordig klein maar fijn is

Als je op zoek bent naar een compacte gezinsauto heb je zeer veel keuzemogelijkheden. Een van de opties die zeker in aanmerking komt is de Audi A1. Het model kende een wat twijfelachtige start maar kan tegenwoordig beoordeeld worden als “klein maar fijn”. Hoe fijn de Audi A1 tegenwoordig is ontdek je hier.

Audi A1, de benjamin in de Audi familie

De Audi A1 is het kleinste model uit het Audi aanbod, dus de benjamin uit de Audi familie. Dit was zeker het geval toen het model de A1 op de markt bracht als driedeurs hatchback. Deze introductie drukte duidelijk nog niet op de “koop-knop” bij het grote publiek. Dat was pas het geval toen Audi besloot om de A1 als vijfdeurs model op de markt te brengen. De benjamin in de Audi familie groeide uit tot de grootste speler in het genoemde segment. Dit is overigens eenvoudig te verklaren. We hebben het hier over een compacte premium auto, klein maar fijn dus.

Waarom overwegen om een Audi A1 te kopen?

Een Audi A1 kopen is een besluit die je prima kunt onderbouwen. We hebben het hier over een compacte gezinsauto die het DNA van Audi uitstraalt. Het luxe imago, de uitstekende kwaliteit en de verfijning van details is volledig in lijn met het complete aanbod van het merk uit Ingolstadt. Je kunt de auto dan ook volledig naar wens personaliseren. Ook op gebieden als de daadkracht van de motor, de brandstof besparende technieken en het veiligheidsniveau is de auto onderscheidend ten opzichte van andere modellen uit dit segment. tot slot is de ruime beleving iets wat een opvallend “detail” is aan de Audi A1. Deze compacte gezinsauto biedt immers meer ruimte dan je denkt en is voorzien van een moderne uitrusting waarin je het aan niets zal ontbreken.

Keuzemogelijkheden in Audi A1 modellen

Audi heeft al snel besloten om de A1 uitsluitend als vijfdeurs model aan te bieden. Dit model is onder de noemer Sportback” op de markt gebracht. Je kunt de keuze maken tussen de reguliere modellen maar ook bijvoorbeeld voor de Audi A1 Citycarver. Bij dit model denk je zeker niet meer aan de benjamin in de Audi familie want dit model staat hoger op de wielen en heeft een robuustere uitstraling. Je hebt zeer veel keuzemogelijkheden met betrekking tot de motorinhoud van het model en deze keuze heeft het merk een stuk eenvoudiger gemaakt dan in het verleden het geval was. De motorinhoud van de nieuwe Audi modellen wordt nu uitgedrukt in getallen en niet meer met TFSI aanduidingen. Dit maakt je keuze voor een Audi A1 nog makkelijker.