Wybren van Haga: ‘Er is niets mis met neutraliteit’

“BVNL veroordeelt de inval van Rusland in het soevereine Oekraïne scherp,” aldus Wybren van Haga bij het debat vandaag in de Tweede Kamer. “Ik spreek diep medeleven uit voor alle getroffenen in deze oorlog. Noch de Oekraïense bevolking, noch de Russische bevolking heeft iets met deze broederoorlog. En tóch wil BVNL dat Nederland neutraal blijft.”

Tegenwoordig lijkt er iets heel negatiefs te liggen op de idee dat je ook neutraal kunt zijn, maar daar ging Van Haga tegen in. “Was Nederland fout in de Eerste Wereldoorlog, toen we neutraal bleven? Natuurlijk niet. Waren we fout in 1939 toen we wéér neutraal wilden blijven? Nee, het paste in onze geschiedenis van 100 jaar neutraliteitspolitiek,” legde Van Haga uit. “Is het fout om nu voor neutraliteit te pleiten? Nee. We kunnen neutraal blijven zolang er geen NAVO-land bij betrokken is. Den Haag heeft een reputatie op het terrein van de internationale vrede.

“Daarom vraag ik aan de premier of hij bereid is om vanuit neutraliteit een rol te nemen bij de komende vredesonderhandelingen?” vroeg Van Haga vervolgens.

Criterium voor oorlog

“Toen ik opkwam voor mijn officierskeuring werd mij de vraag gesteld: Ben je bereid te sterven voor Nederland?” legde Van Haga vervolgens uit over zijn eigen tijd als militair voor óns land. “Die vraag heb ik volmondig met ‘ja’ beantwoord. En dit is mijn criterium voor het steunen van militaire activiteiten.

“Daarom mijn vraag aan de aanwezige bewindspersonen: Bent u zélf bereid om te sterven voor Oekraïne?”

Nevenschade

“Voordat we iets doen moet altijd eerst de nevenschade in kaart gebracht worden,” ging Van Haga verder. “Zowel bij het sturen van militairen en wapens, als bij het instellen van sancties. Oekraïne is geen lid van de NAVO en geen lid van de EU. Wij hebben ons al uitgesproken in een referendum en de uitslag was een overweldigend ‘NEE’.”

“BVNL is tegen het sturen van militairen (zie hiervoor ook de aangenomen motie Ephraim), tegen het sturen van wapens en tegen het instellen van sancties. Sancties treffen voornamelijk de Russische bevolking en de Nederlandse economie. Premier Rutte gaf aan dat hij de nevenschade voor Nederland niet in kaart wil brengen omdat het een ‘principiële’ zaak is. Maar het één sluit het ander niet uit,” zei hij vervolgens. “Daarom mijn vraag: Wat is de nevenschade van de sancties en het leveren van wapens en wie gaat de prijs hiervoor betalen?”

Daarop diende hij twee moties in. De eerste “Motie Nevenschade in kaart brengen” en de tweede “Motie Geen sancties die Russische bevolking treffen.”

Belang

“Het Belang Van Nederland moet voorop staan en dat wordt niet gediend door inmenging in dit conflict,” concludeerde Van Haga daarop. “Hoe vreselijk deze oorlog ook is, het risico op escalatie is te groot en de schade voor Nederland is enorm als we niet neutraal blijven. Laten we alle diplomatieke middelen inzetten om te de-escaleren en laten we humanitaire hulp bieden waar dat nodig is. Maar laten we een Derde Wereldoorlog voorkomen.

Daarop diende Van Haga ook nog een motie in over “Neutraal blijven.”