Zoek je nog een nieuwe hobby? Hier enkele tips!

Voel jij je soms ook wat verloren na ‘dag na dag’ televisiekijken tijdens je vrije avonduren? Dan is misschien het moment aangebroken om een nieuwe hobby te overwegen. Laten we samen eens kijken of we enkele leuke ideeën kunnen vinden, waardoor je vrijetijdsbesteding wat gevarieerder wordt.

Leuke dingen die je van thuis uit kunt doen

Je hebt niet altijd de zin of de energie om na het avondeten nog de deur uit te gaan. Dan ga je het beste op zoek naar een hobby die je gewoon thuis kunt doen.

Origami, meer dan papiertjes vouwen

Origami is een Japanse kunstvorm, het is veel meer dan alleen maar ‘papiertjes vouwen’. Het woord is samengesteld uit ‘ori’, of ‘vouwen’, en ‘gami’ wat papier betekent. In de originele vorm mag je alleen vouwen.

Knippen of lijmen zijn namelijk verboden. Je mag ook slechts een beperkt aantal vouwen gebruiken. Het is een rustgevende en uitdagende hobby, waarover je heel wat tutorials kunt vinden via YouTube.

Spelletjes spelen mag ook…Een hobby mag best uit spelletjes spelen bestaan. Bordspellen kunnen boeiend zijn wanneer je met meerdere personen bent. Maar ook in je eentje kun je jezelf met spelletjes vermaken. Op je mobieltje of laptop kun je een echt casino uitdagen met de JustSpin Casino games online.

Kaartspellen lijken soms wat achterhaald, maar ze kunnen voor uren spelplezier zorgen, en je houdt misschien meteen wat tradities overeind.

Zorg voor ‘licht in de duisternis’: zelf kaarsen maken

Wat dacht je ervan om zelf je sfeerlichtjes te maken? Spaar al de ‘kaarsrestjes’ op die je kunt vinden, die zullen je ’grondstof’ vormen. Daarnaast heb je nog een leeg pak melk nodig en wat toiletpapier rolletjes als kaarsvorm. Het enige wat je waarschijnlijk echt hoeft te kopen, zijn de lonten.

De oude kaarsen smelt je het best ‘au bain-marie’. Laat het water niet koken, of het kaarsvet zal verdampen. Bekleedt de binnenkant van het melkpak en het toiletrolletje met bakpapier. Zet midden in een satéprikker met de lont. Omwikkel de buitenkant van het pak met tape, zodat het gesmolten vet niet kan ontsnappen. Giet de vormen vol met de substantie en laat daarna netjes afkoelen. Haal de afgekoelde kaars uit de mal.

‘Music was my first love’: leer een instrument bespelen

Het is misschien je langgekoesterde droom om zelf muziek te kunnen maken. Kies een instrument dat je boeit, je vindt er heel wat ‘goedkoop’ te koop op tweedehandssites. Ook voor de lessen hoef je de deur niet meer uit. Via internet kun je zomaar de nieuwe ‘Jimi Hendrix’ (leren) worden.