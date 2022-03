4 tips om de levensduur van tuinmeubelen te verlengen 

Heeft jouw woning een tuin? Dan breng je hier in de lente en zomer ongetwijfeld behoorlijk wat tijd in door. Niet gek, want jouw tuin is een ideale plek om van het mooie weer te genieten. Om het zo comfortabel mogelijk te maken, heb je vast en zeker een aantal meubelen in de tuin staan. Zo heb je mogelijk een loungeset of tuintafel bij Van der Garde gekocht voor jouw tuin. Als je hier flink wat geld voor neergeteld hebt, wil je niet dat je jouw meubelen binnen de kortste keren moet vervangen. Reden genoeg om de levensduur van jouw tuinmeubelen te verlengen. In deze tekst zetten wij 4 tips op een rijtje.

1. Haal tuinmeubelen in de herfst naar binnen

In de lente en zomer maak je ongetwijfeld veel gebruik van tuinmeubelen, wellicht van de tuinmeubelen van Van der Garde, maar in de herfst en winter niet. Het is dan namelijk te nat en/of te koud om in de tuin te zitten. Omdat je ze in deze seizoenen nauwelijks gebruikt, raden wij je aan om ze op te bergen. Haal ze bij voorkeur naar binnen. In dat geval weet je namelijk zeker dat de meubelen droog blijven.

Staat er een tuintafel met stoelen in jouw tuin? Dan wordt het lastig om de complete set naar binnen te halen. Voor de stoelen kun je mogelijk nog wel plek maken, maar mogelijk is de tafel (veel) te groot om binnen op te bergen. Je kunt er in dat geval voor kiezen om de tafel buiten te laten staan en de stoelen wel naar binnen te halen. Veel tuintafels zijn bestand tegen vorst en water. Dit betekent dat je zo’n tafel vaak in weer en wind buiten kunt laten staan.

2. Zorg dat alles droog staat

Woon je relatief klein of staat je huis vol met spullen? Dan heb je mogelijk geen ruimte meer om een loungeset of tuinstoelen in de herfst en winter binnen op te slaan. Dit betekent niet dat je ze maar in weer en wind buiten moet laten staan. Je verlengt de levensduur namelijk al door de ze op een plek neer te zetten waar ze droog staan. Beschikt jouw tuin over een overkapping? Probeer dan om hier zoveel mogelijk tuinmeubelen onder te zetten. De kans dat ze blootgesteld worden aan water is dan een stuk kleiner en dat komt de levensduur over het algemeen ten goede.

3. Bescherm tuinmeubelen met een hoes

Wanneer je in huis geen ruimte hebt en er ook geen mogelijkheid is om tuinmeubelen buiten droog op te bergen, zit er niets anders op dan ze te laten staan. In dat geval worden ze blootgesteld aan water en vorst. Tuinmeubelen gaan er hierdoor vaak minder mooi uitzien en bovendien gaat de kwaliteit vaak (hard) achteruit. Gelukkig kun je tuinmeubelen ook beschermen als je ze niet droog op kunt bergen. Hoe? Door een hoes te kopen.

Wil je een hoes om jouw tuinmeubelen doen? Dan hoef je hier vaak niet lang naar te zoeken. Voor ieder meubel is namelijk wel een hoes te vinden. Je kunt er ook voor kiezen om jouw tuinmeubelen allemaal onder één groot afdekzeil te plaatsen. Nadeel hiervan is alleen wel dat door de wind het zeil van (een deel van) de tuinmeubelen kan waaien. In dat geval worden ze alsnog niet beschermd. Dit voorkom je door speciale hoezen te gebruiken. Deze zijn namelijk op maat gemaakt voor een tuinmeubel. Bij het afdekken van tuinmeubelen met een hoes moet je er wel voor zorgen dat er lucht bij het meubel kan komen. Waarom? Omdat er anders schimmelvorming kan ontstaan. Hierdoor moet je jouw tuinmeubel waarschijnlijk eerder vervangen.

4. Maak tuinmeubelen regelmatig schoon

Wie de levensduur van zijn tuinmeubelen wil verlengen, ontkomt er niet aan om ze zo nu en dan schoon te maken. Dit geldt niet alleen voor houten tuinmeubelen, maar ook wanneer deze van steen of kunststof zijn. Veel mensen halen in het voorjaar even vluchtig een doekje over de meubelen, zodat ze er voor het oog weer schoon uitzien. Besef je alleen wel dat je hierdoor de levensduur niet verlengt. Hiervoor moet je de meubelen zo nu en dan grondig schoonmaken. Hier kun je bijvoorbeeld een hogedrukspuit voor gebruiken. Zorg er na een schoonmaakbeurt altijd voor dat jouw tuinmeubelen goed kunnen drogen. Daarom heeft het de voorkeur om tuinmeubelen op een zonnige dag schoon te maken. Ze zijn dan namelijk binnen de kortste keren weer droog.