Beginnen met investeren in crypto: dit zijn de stappen

2021 is een goed jaar geweest voor Bitcoin en andere cryptocurrencies. De all-time high van Bitcoin lag in 2021 op 69.000 euro. Daarnaast zijn ook altcoins flink gegroeid. Veel particulieren en bedrijven zijn ingestapt. Sommige verwachten dat de koers van cryptocurrencies in 2022 nog meer gaat stijgen, maar andere geloven dat de prijs de komende tijd flink zal dalen. Zou jij je toch graag wat meer verdiepen in cryptocurrency om wellicht in de toekomst te kunnen investeren in de digitale coins, lees dan dit artikel.

Onderzoek

DYOR oftewel ‘do your own research’. Een belangrijke term in de crypto wereld. Er zijn veel influencers of marktanalisten die bepaalde altcoins aanprijzen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze coins daadwerkelijk goed gaan presteren. Het kan zelfs zo zijn dat ze betaald worden door de makers, of dat ze zelf behoren tot de makers en een zogeheten pump and dump proberen te creëren. Hierbij proberen ze zoveel mogelijk hype te creëren, waardoor de prijs flink gaat stijgen. Wanneer hun aandelen hierin flink zijn vermenigvuldigt, stappen ze uit, wat zorgt voor een flinke dump. Doordat mensen het vertrouwen verliezen, zal de koers nog meer dumpen en zo verliezen veel mensen hun geld. Het is dus belangrijk om je eigen onderzoek te doen, voordat je in een coin investeert.

Begin met het lezen van hun plan of whitepaper. Geloof jij ook in de punten die ze willen bereiken? Dan is het interessant om dit verder te onderzoeken. Zijn de punten die ze aangeven realistisch? Wanneer dit zo is, is het belangrijk om naar het team te kijken. Wat is de achtergrond van de leden. Heeft het team al ervaring in cryptocurrencies. Dit kun je onderzoeken door het internet af te struinen. Op LinkedIn kan je gemakkelijk iemands werkervaring opzoeken. Wanneer je ook een goed gevoel hebt over het team, kan je nog kijken naar de community achter de coin. Zijn er veel mensen die de social kanalen volgen, wat voor soort mensen volgen de coin, hoeveel vertrouwen hebben de mensen in de coin. Allemaal punten die interessant zijn om te bekijken. Als allerlaatst kun je bekijken welke grote namen, ook wel whales, investeren in de coin. De wallets van investeerders met grote budgetten zijn vaak online te vinden. Investeren deze mensen veel geld in een bepaalde coin, dan hebben ze hier veel vertrouwen in. Even een dubbel check dus of jij je onderzoek goed hebt gedaan. Daarna kan je crypto kopen op exchanges als Bitvavo.

Exchanges

Er zijn verschillende exchanges waarop je crypto kan kopen. In Nederland is Bitvavo een van de bekendste. Daarnaast doen ze er alles aan om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Via een exchange kan je Bitcoin kopen of andere altcoins. Bitvavo maakt het erg gemakkelijk. Je stort geld op de exchange met iDEAL en kunt daarna meteen cryptocurrencies kopen.