Bezig met ontspullen? Gooi niet weg maar sla het op

Het kriebelt al een tijdje, maar als de eerste zonnestralen door de stoffige ramen naar binnen schijnen in je appartement in Amsterdam kun je het bijna niet meer houden. Je wilt opruimen!

Na tijden binnen zitten vanwege de pandemie heb je in jouw huis behalve stof nog veel meer verzameld. Je boekencollectie is aanzienlijk groter geworden, je bent fanatiek gaan legoën of je hebt je misschien wel toegelegd op een compleet nieuwe verzameling tinnen poppetjes. Maar nu heb je er ineens genoeg van. Na één aflevering van Marie-Kondo te hebben gezien wil je nu rigoureus ontspullen. Weg met die zooi! Nou ja, zooi. Als je het allemaal zo door je handen laat glijden is het ineens wel moeilijk om al die zorgvuldig gespaarde voorwerpen zomaar bij het grofvuil te zetten. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een tijdelijke opslag.

Handig bij de voorjaarsschoonmaak en op andere momenten

Opslagruimte Amsterdam biedt je een plek om je verzameling of andere spullen tijdelijk op te slaan. Op die manier kun je op je dooie gemak kijken welke onderdelen van je verzameling je wel en niet wilt bewaren. Zo kun je jouw huis gauw opruimen, zonder dat je spijt krijgt van je opruimwoede. Een opslagruimte huren kan natuurlijk ook handig zijn als je gaat verbouwen en je spullen tijdelijk veilig wil stellen zodat er geen stof en verfspetters op komen. En ook als je gaat verhuizen kan het tijdelijk opslaan van je spullen heel handig zijn.

Je spullen veilig tijdens je wereldreis

In een opslagbox staan je spullen veilig achter slot en grendel. De goederen in de ruimte blijven schoon en droog en ze hoeven niet steeds verplaatst te worden. Bovendien kan niemand anders dan jij erbij. Je kunt je spullen voor een korte tijd opslaan, bijvoorbeeld voor een weekend, maar ook voor een jaar. Handig als je een tijdje rond gaat reizen en je eigen huis te huur zet. Zo kun je jouw woning in Amsterdam gewoon aanhouden, terwijl je niet bang hoeft te zijn dat je jouw meubilair compleet afgeragd aantreft als je weer thuis komt.

Hoe groot moet een opslagruimte zijn?

Een opslagruimte is er in verschillende groottes. Kijk goed naar hoeveel ruimte je nodig hebt om je spullen op te slaan. Bedenk daarbij dat als je bijvoorbeeld veel van je verzameling in dozen hebt zitten, je deze dozen makkelijk op elkaar kunt stapelen. Het gaat dus bij het bepalen van de grootte niet alleen om de lengte en de breedte van de ruimte, maar ook om de hoogte.

Wees slim en kies voor tijdelijk opslaan

Heb je ook zo’n zin om de Marie Kondo toverstaf door je huis te zwaaien en weer normaal door de woonkamer te lopen zonder dat je struikelt over allerlei spullen waar je geen gebruik van maakt, maar wil je over een aantal maanden geen spijt krijgen van je opruimaanval? Wees dan slim en sla je spullen gewoon tijdelijk veilig op. Je kan er zelf altijd bij om in een verloren uurtje je verzameling even uit te zoeken, of om datgene te pakken wat je nodig hebt. Makkelijk toch?