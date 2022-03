Column Paul Cliteur: Alexander Bortnikov als opvolger van Poetin

Redacteur Wout Willemsen schrijft op de website van De Dagelijkse Standaard dat de Oekraïense geheime dienst beweert dat de Russische elite een aanslag op Vladimir Poetin zou willen plegen, door hem te vergiftigen. Ook zou er zelfs al een vervanger voor hem klaarstaan: Alexander Bortnikov, de directeur van de Russische veiligheidsdienst FSB.

Willemsen analyseert vervolgens in zijn stuk dat gerucht en hij schrijft dat het waarschijnlijk propaganda van Oekraïense zijde is. Naar mijn idee is dat terecht.

Het roept echter ook een andere vraag op die opvallend weinig wordt gesteld tegenwoordig. Althans ik heb dat nog niet gehoord. En dat is de vraag: stel nu eens dat Poetin zou worden vervangen, zal dat dan veel verandering brengen in de situatie tussen Rusland en de Oekraïne?

Mijn indruk is dat in het Westen men zich de zaak zo voorstelt alsof elke verandering in de Russische leiding een verbetering is. Is dat zo? Of om heel concreet te worden: zou bijvoorbeeld Alexander Bortnikov het wel goed vinden dat de Oekraïne lid wordt van de NAVO en dat direct aan de Russische grenzen wapens van de NAVO worden opgesteld?

Of is de kans dat Bortnikov dat prima vindt ongeveer even groot als dat de kans dat de opvolgers van John F. Kennedy geen bezwaren zouden hebben tegen Russische raketten op Cuba?