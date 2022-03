Column Sid Lukkassen: Waarom ik kandidaat ben voor FVD Arnhem bij de gemeenteraadsverkiezingen

Acht jaar was ik gemeenteraadslid in Duiven voor de VVD – na een pauze van vier jaar, wil ik een comeback maken voor FvD in Arnhem. De afgelopen periode ondervond ik dat FvD in Gelderland een bijzonder enthousiaste en actieve achterban heeft. Graag benut ik mijn kennis en ervaring om dit enthousiasme lokaal gestalte te geven in politieke vorm.

De waarden waar ik destijds voor streed, koester ik nog altijd. Dit zijn waarden als spaarzaamheid, nuchterheid en efficiëntie, die ik wil terugzien in het gemeentebestuur. Laten we altijd in gedachten houden dat alles wat iemand van de overheid verwacht, door anderen moet worden betaald. Want de overheid heeft zelf niets, dus moet het van iemand worden afgenomen om het een ander te kunnen geven. Kort gezegd is mijn boodschap aan burgers en overheid: “Denk en werk vanuit je eigen passie, leg zo weinig mogelijk regeltjes op en laat de mensen zelf bepalen.”

De lokale politiek raakt het meest direct aan je eigen leven: de gemeente gaat over bestemmingsplannen en openingstijden en bepaalt welke regels worden gehandhaafd. Het is dankbaar werk om je zo tastbaar voor mensen in de omgeving te kunnen inzetten. Dit werk is nóg belangrijker geworden nu de overheid onder het mom van coronabestrijding, steeds dieper binnendringt in onze levens. Van corona-apps lopen me de rillingen over het lijf – dit gaat véél te ver en doet denken aan het social credit systeem in het communistische China.

Arnhem

In Arnhem is er veel werk aan de winkel. Het is één van de jihadhoofdsteden en nu zijn er concrete plannen voor een megamoskee. De gemeente voert een beleid van “diversiteit en inclusiviteit in de gemeentelijke organisatie”. Zelfs is een motie aangenomen die een einde maakt aan de scheiding van kerk en staat, en het Boa’s toestaat om met hoofddoeken en tulbanden op te patrouilleren! Onder het mom van cultuurbeleid zien we spermacellen en coronadeeltjes op het dak van de Eusebiuskerk. Kan het zijn dat de gemeente de traditionele en vaderlandslievende Nederlander, bewust treitert met deze bizarre cultuurpolitiek? FvD Arnhem komt op voor het behoud van ons eigen authentieke ‘ik’.

De afgelopen jaren werkte ik als onderzoeker en publicist samen met diverse politici ter rechterzijde van het politiek spectrum. Zoals met Pieter Duisenberg, Olaf Stuger, Remco Dijkstra, Jan Middendorp, Wybren van Haga, Auke Zijlstra, Marcel de Graaff, Rob Roos en Derk Jan Eppink – dit loopt van VVD, PVV en FvD tot vandaag JA21 en BVNL. Ook als VVD’er werkte ik politiek partijoverstijgend, omdat de maatschappelijke consensus op bijna alle onderwerpen te sterk naar links en zelfs naar extreemlinks is afgebogen.

Radicaal links

Of het nu gaat over de EU, Big Tech, cultuurpolitiek of het onderwijs en de academische wereld: overal bepaalt radicaal links de talking points. Links beziet de wereld ideologisch: zij kijken boven specifieke partijen uit om de nieuwe maatschappij die zij wensen ook te realiseren. Zij sluiten de rangen en laten elkaar niet vallen – wij kunnen daarvan veel leren.

Toen ik bijvoorbeeld werkte op de Radboud Universiteit, merkte ik dat je als academicus niet kunt overleven als je jezelf niet conformeert aan de radicaal linkse ideologie. Om deze reden zette ik mij al die tijd in voor een sociaal-economisch tegensysteem vanuit de grassroots: voor een eigen ‘ecosysteem’ oftewel een Nieuwe Zuil. Vandaag is het duidelijk dat FvD dit streven het meest duidelijk en openlijk omhelst.

Complotten

Een studievriend vroeg of FvD nog de partij is van vijf jaar geleden, met meer aandacht voor ‘complotten’ en een koers die ‘radicaler’ oogt. Nu blijkt steeds dat die ‘complotten’ bewaarheid worden. Het pedofielennetwerk rond Jeffrey Epstein was eerst een ‘complottheorie’ en bleek daarna echt. Baudet voorspelde dat het qua vaccinaties niet zou blijven bij één of twee prikken: zelfs de linkse NRC-columnist en microbiologe Rosanne Hertzberger heroverwoog haar standpunt en erkende zijn gelijk.

In 2019 beloofde Rutte tijdens het nationale televisiedebat met Baudet: “Ik zal nóóit tekenen voor een EU-schuldenunie.” Baudet geloofde hem niet – in september 2020 kreeg hij ook hierin gelijk. En nu weer bleek uit WOB-verzoeken dat ambtenaren onderling bespraken hoe zij met de verlokking van “vrijheden teruggeven”, burgers aan de scan-apps kunnen krijgen.

Partijoverstijging

Op een dieper niveau bespeur ik onbegrip achter de vraag van mijn studievriend. Als je deze strijd voert – dus voor de klassiek liberale vrijheden, voor het authentieke Nederland, tégen de linkse identiteitspolitiek – dan krijg je extreme weerstand vanuit het kartel. Velen zagen de politiek als een ‘mooi baantje’ en schrokken vervolgens. Dit verklaart de diverse afsplitsingen en overlopers. Toch hou ik vol dat een partijoverstijgend streven het effectiefst is.

Vanuit dat oogpunt is voor andere rechtse partijen ook wat te zeggen, maar de meeste zijn clubs van pragmatische machtspolitici. Ze verruilen hun idealen wat makkelijk voor de schijn van macht. FvD bouwt op een filosofisch grondplan en meet beleid af aan een omvattender en coherente visie op mens en maatschappij. Dit spreekt mij aan, omdat je anders eindigt met een partij van lobbyisten, deugpronkers en oligarchen. Zoals ik in mijn loopbaan overal zag gebeuren.

Radicaal

Dan over dat ‘radicale’ – als je aan politieke correctheid bent gewend, lijkt bijna alles radicaal. Wie leeft vanuit het frame “je mag niets zeggen dat de vijand kan misbruiken”, kan beter een kleurloze androïde worden zoals Rob Jetten (D66), volledig gladgepolijst. En elke dag kapotgekookte bloemkool eten, even smaakvol, zo’n bestaan.

Maar ik denk dat dit nu verandert: maatschappelijk gezien is het vet van de botten en het volk is moreel uitgeput. De mensen zijn kláár met de gladgepolijste politici waar alles van afglijdt: ze willen nu authentieke volksvertegenwoordigers. Gekozenen die hun woede stem geven en voeling hebben met het onbehagen in de haarvaten van de samenleving. Meer toelichting hierop geef ik in mijn nieuwste boek Wees Afgrondelijk. Daarin betoog ik dat we afscheid moeten nemen van ‘het grote deugen’ en niet meer op de overheid moeten wachten: het is tijd om zélf aan de slag gaan. Onszelf te emanciperen!

Principes

Dit is ook waarom ik zó trots ben op het Arnhemse FvD team: dit zijn stuk voor stuk echte en oprechte mensen uit het hart van de samenleving. Niet alleen is FvD de grootste ledenpartij van Nederland maar ook de meest inclusieve partij: vanuit onze filosofische visie brengen wij alle maatschappelijke klassen samen. Dit zult u merken wanneer u ons aanspreekt op straat.

In Arnhem zal ik kortom opkomen voor beginselen die ooit de VVD verdedigde, en nu bij FvD in goede handen zijn. Een kleinere en dienstbare overheid, het wegsnoeien van bureaucratie en ruim baan voor de initiatieven van burgers. Niet vertrouwen op anonieme bureaucratische organisaties, maar op mensen die je kent en samen met hen actie ondernemen. Werken aan goed nabuurschap en sociale samenhang. En netjes het huishoudboekje op orde houden en niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Deze ideeën vormen de kern van mijn gedachtegoed als volksvertegenwoordiger.

