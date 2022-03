Comeback van de griep: Corona lijkt voorlopig overwonnen door de dominante ´oud-Hollandse griep-variant´

Positief klinkend nieuws: Het aantal Nederlanders met de ´normale´ griep is voor de tweede week op rij fors gestegen. Waarom dat heugelijk nieuws is? De oud-Hollandse griep-variant is na meer dan twee jaar afwezigheid weer terug in ons land. En dat houdt in: Gewoon lekker uitzieken zonder allerlei vervelende coronamaatregelen.

Even geen coronapandemie maar een heuse grieppandemie. Dat was al even geleden. In Nederland is van dat laatste nu sprake omdat in de afgelopen twee weken meer dan 58 op de 100.000 mensen zich met griepachtige verschijnselen hebben gemeld bij hun huisarts. Tien procent daarvan bleek geen corona te hebben, maar te zijn besmet met het aloude griepvirus, aldus het Nivel en het RIVM.

Maar nu komt het, aldus Nu.nl: De stijging van het aantal griepgevallen is volgens Nivel en het RIVM waarschijnlijk gerelateerd aan het opheffen van de coronamaatregelen in Nederland. “Daardoor hebben mensen weer meer contact met anderen en kan ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toenemen.”

Kunnen we hieruit concluderen dat het opheffen van de coronamaatregelen er gedeeltelijk aan bij heeft gedragen dat de bijna uitgestorven griep weer bezig is met een opmars? Zeg maar een soort van corona, maar dan milder en met minder maatregelen als gevolg?