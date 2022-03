Dan weer lente, dan weer winter. Worden we sneller ziek door temperatuurwisselingen?

Na een paar heerlijke voorjaarsdagen waarin we soms zelfs in t-shirt konden rondlopen, wisselt de temperatuur opnieuw en wordt het weer kouder. Met een beetje pech valt er zelfs wat natte sneeuw. De temperatuur in Nederland schommelt nogal, en dat zorgt ervoor dat je lijf er flink van langs krijgt. Het is dan ook helemaal niet gek dat er de laatste tijd zoveel ziekmeldingen zijn.

Waarom worden we sneller ziek in de winter?

Virussen, zoals bijvoorbeeld griep, gedijen lekker in de kou. De lage temperaturen zorgen er ook voor dat de vaten van onze luchtwegen samentrekken. Daardoor is er minder ruimte voor de cellen die zorgen voor afweer van virussen om te bewegen, waardoor ze minder goed hun werk kunnen doen. In de winter ben je daarom vatbaarder voor een verkoudheid. Maar wat heeft dat dan te maken met die wisseling van temperatuur? Is dat dan niet de reden dat we eerder ziek worden? Het antwoord is nee. Hoewel het vaak wordt gezegd, is zoek worden door een sterke wisseling van de temperatuur een fabeltje. Als je een normale weerstand hebt zal het niet het verschil in het aantal graden zijn dat je ziek maakt. Maar het is dus wel belangrijk om die weerstand op peil te houden.

Hoe zorg ik voor een sterke weerstand?

