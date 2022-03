De meest bezochte stad van Nederland: Amsterdam

Amsterdam is een van de meest bezochte steden van Europa en de meeste bezochte stad van Nederland. Dit is natuurlijk niet zonder reden en Amsterdam is in de ogen van toeristen een prachtige stad. Talloze kanalen omringd door oude grachtenpanden, verschillende musea en de mooiste winkelstraatjes dat is Amsterdam! Een bezoek aan Amsterdam kan ook als Nederlander leuk zijn en je kunt veel leuke dingen doen in de stad. Wanneer je met de auto naar Amsterdam gaat kunnen de eerste ergernissen al snel ontstaan. Parkeren in Amsterdam is vervelend en ingewikkeld als je nog nooit in Amsterdam bent geweest. Parkeren in de binnenstad langs de straat kan al snel 8 euro per uur kosten en dat is natuurlijk niet te doen. In dit artikel geven we advies over parkeren in Amsterdam en kun je meer te weten komen over de leuke dingen die je kunt uitvoeren in Amsterdam.

P+R Amsterdam

Amsterdam is één van de duurste steden van Nederland als het gaat om parkeren. Je wilt natuurlijk niet 8 euro per uur betalen om te parkeren en hierdoor kunnen de kosten hoog oplopen, vooral als je een hele dag in Amsterdam blijft. Voordat je naar Amsterdam gaat is het verstandig om te kijken naar P+R Amsterdam parkeer locaties. Dit zijn garages waar je de auto kunt parkeren en deze worden hier ook goed beveiligd. Zo is er in deze garages dag en nacht bewaking en wordt er niet zomaar ingebroken in de auto. Je kunt het beste vooraf op het internet zoeken naar aanbiedingen en speciale deals die het nog een stuk goedkoper maken. Regelmatig zijn er aanbiedingen waardoor je voor minder dan 30 euro de hele dag kunt parkeren in Amsterdam. Vanaf de P+R Amsterdam parkeergarages kun je eenvoudig met het openbaar vervoer in de binnenstad van Amsterdam komen.

Bezienswaardigheden in Amsterdam

Het Rijksmuseum is het pronkstuk van Amsterdam en dit moet je gezien hebben als je in Amsterdam bent geweest. Er zijn meer dan 5000 kunstwerken in het museum en hier hangen de beroemde onder andere de schilderijen van Rembrandt van Rijn. Je kunt hier de Nachtwacht bekijken, maar ook andere kunstwerken. De kunstwerken in het Rijksmuseum vertellen allemaal een verhaal over de historie van Amsterdam. Wil je meer te weten komen over de hoofdstad van Nederland? Dan is het Rijksmuseum hier de ideale plek voor en is de entree zelfs gratis voor studenten!

Amsterdam staat bekend om zijn gezellige grachten, maar ook om de vele winkelstraten. Je hebt verschillende straten in Amsterdam waar je goed kunt winkelen. De Kalverstraat en de PC Hooftstraat zijn natuurlijk de bekendste winkelstraten en hier vindt je veel kledingwinkels, juweliers en vintage shops. Wanneer je klaar bent met winkelen, kun je in een van de knusse restaurants heerlijk dineren.

Veel mensen die van ver komen besluiten om te overnachten in Amsterdam. Doordat Amsterdam veel toeristen heeft zijn er natuurlijk ook veel hotels. Je kunt kiezen voor een budget hotel, maar er zijn ook luxe hotels waar je niets te kort komt.