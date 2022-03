Deze behandelingen zijn als de APK voor het lichaam

Er zijn een aantal behandelingen die je eens in de zoveel tijd moet ondergaan. Wij mensen hebben net als onze auto’s ook af en toe een check of controle nodig om goed te blijven functioneren. We noemen dit ook wel de APK voor het lichaam, waarbij je goed laat controleren of alles nog functioneert naar behoren. Het zijn vaak niet de meest leuke behandelingen of afspraken, maar je kunt deze ook niet echt laten versloffen. Dan zou je jezelf namelijk tekortdoen. We zetten ze graag even op een rijtje, zodat jij je eerstvolgende afspraak niet vergeet!

De tandarts

Voor de een is de tandarts een luchtige afspraak waar enkel wat tandsteen verwijderd wordt, maar voor de ander is het een hel. Zeker als je al vaker gaatjes hebt gehad, kun je je voorstellen dat dit niet je favoriete afspraak is. Er zijn zelfs mensen die een daadwerkelijke angst voor de tandarts hebben ontwikkeld, wat volgens het TCN (Tandheelkundig Centrum Nederland) helemaal niet gek is. Er zijn diverse mogelijkheden om alsnog een comfortabele afspraak bij de tandarts in te plannen, waardoor het iets minder spannend kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een roesje, zodat je weinig van de behandeling merkt. Je kunt ook een speciaal opgeleide tandarts bezoeken die precies weet wat jij nodig hebt om tot rust te komen.

De kapper

Naar de kapper gaan is een afspraak waar gemengde gevoelens over zijn. Sommige mensen vinden het heerlijk om naar de kapper te gaan en zien het echt als een moment voor zichzelf. Voor anderen kan deze dienst niet snel genoeg voorbij zijn en komt deze afspraak altijd weer veel te snel op de agenda. Je kunt de afspraak met de kapper wat vooruitschuiven, mits het haar niet voor je ogen gaat hangen natuurlijk. Er is geen medische noodzaak voor het laten knippen van je hoofdhaar, maar het zorgt er in je dagelijkse leven wel voor dat je beter voor de dag komt.

Oogcontrole

Als je lenzen of een bril draagt, zal je eens per half jaar langs de opticien moeten. Niet alleen om weer nieuwe lenzen te laten bestellen, maar ook om de gezondheid van je ogen te controleren. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat jij de afgelopen maanden last hebt gehad van droge ogen en dat je een ander type lens nodig hebt. Doe je dit niet, dan breng je de gezondheid van je ogen in gevaar. Zie het dus als een controle en tijdsinvestering in jezelf, zodat je altijd goed en comfortabel zicht hebt.