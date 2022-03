Dit zijn de voordelen van vloerverwarming

Vloerverwarming is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden en dat is natuurlijk niet zomaar zo. Waar veel mensen met nieuwbouwwoningen hiervoor kiezen, kan vloerverwarming ook gelegd worden in al wat oudere huizen. Heb jij een nieuwe vloer nodig en twijfel je of je kiest voor vloerverwarming? Dan is het handig om te weten wat de voordelen hiervan zijn. Als je hier benieuwd naar bent, ben je hier aan het juiste adres. Wij zetten hieronder wat grote voordelen van vloerverwarming voor je op een rij!

Geen koude voeten meer

Een van de voordelen van het kiezen voor vloerverwarming is het feit dat je in huis geen koude voeten meer zult hebben. En dit kan enorm fijn zijn, zeker als je een echte koukleum bent. Aangezien de vloerverwarming vanaf onder naar boven straalt, kan de vloer goed worden opgewarmd. En zeker tijdens de koude wintermaanden kan dit jouw wooncomfort verhogen!

Het is energiezuinig

Wat ook zeker tot de voordelen van vloerverwarming behoort, is het feit dat het energiezuinige verwarming is. Het kost namelijk, zeker in vergelijking met radiatoren, minder energie om een ruimte te verwarmen. En hoe minder energie er nodig is om een bepaalde ruimte in huis te verwarmen, hoe minder geld je hiervoor kwijt bent. Vloerverwarming is dus energiezuinig en je kunt hiermee besparen op je energierekening.

Onzichtbaar

Waarom je ook zou kunnen kiezen voor vloerverwarming, is omdat dit onzichtbaar is. Als je vloerverwarming als hoofdverwarming in huis gebruikt, heb je namelijk geen radiatoren meer nodig. Radiatoren zijn zichtbaar en vloerverwarming niet, wat een groot voordeel is. Je houdt nu bijvoorbeeld meer wanden vrij waar je iets anders leuks kunt neerzetten, in plaats van een radiator. Radiatoren zijn tenslotte niet het meest stijlvolle item in huis!

Betere warmteverspreiding

Nog een voordeel van vloerverwarming is dat je hiermee een betere warmteverspreiding realiseert. Waar bij radiatoren de warme lucht vanuit een centraal punt wordt gecirculeerd, is het bij vloerverwarming zo dat dit vanuit het hele grondoppervlak gebeurt. Dit betekent dat de warmte beter kan worden verspreid, wat zeker kan bijdragen aan een hoger wooncomfort.

Gezonder en hygiënischer

Vloerverwarming heeft ook als voordeel dat het gezonder en hygiënischer is dan verwarmen middels radiatoren. Waar het bij verwarmen met radiatoren voorkomt dat stof door de ruimte gaat ronddwalen, is dit bij vloerverwarming niet zo. Hierdoor is het een stuk hygiënischer. Het verwarmen van je woning met vloerverwarming biedt dus ook nog eens gezondheidsvoordelen.

Geschikt voor veel soorten vloeren

Als je ervan overtuigd bent dat je vloerverwarming in huis wilt hebben, is het wel van belang dat je voor een vloer kiest die hier geschikt voor is. Niet ieder soort vloer is namelijk even geschikt voor vloerverwarming. Doe hier van tevoren dus goed research naar, zodat je hier geen verkeerde keuze in maakt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan PVC vloeren, tegelvloeren, gietvloeren, stenen vloeren en bepaalde soorten houten en laminaatvloeren.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen heeft vloerverwarming dus zeker voordelen ten opzichte van verwarmen met radiatoren. Als je op zoek bent naar een nieuwe vloer voor in je woning, is het dus zeker goed om hierover na te denken. Je kunt er veel profijt van hebben en voor een lange tijd genieten van deze fijne verwarming.