Een home cinema in 5 stappen

Als je mooi geluid in je woning wilt krijgen, kan een home cinema een goede optie zijn. Echter, een home cinema-set ziet er vaak een beetje intimiderend uit. Dit komt vooral door de vele ingangen die dit apparaat heeft. Wanneer je je hoofd erbij houdt, merk je dat het makkelijker is dan je eerst dacht.

De home cinema set uit de doos halen

Het installeren van een home cinema begint al bij het uitpakken van de set. Tijdens het uitpakken leg je alle onderdelen naast elkaar, zodat je goed overzicht hebt over alle materialen.

Het plaatsen van de apparaten

Vervolgens zoek je de plaats op waar je het apparaat wilt hebben. Op deze manier komt een home cinema-set prima tot zijn recht. Voor NAD receivers geldt dat voldoende lucht om deze receivers een must is. Deze apparaten kunnen namelijk behoorlijk warm worden. Om te voorkomen dat dit gebeurt, plaats je de receivers zo, dat er voldoende afstand is tussen andere apparaten, de muur of het meubilair.

In deze stap kun je ook de apparatuur die opgehangen moet worden, aan de muur hangen. Op die manier hoef je dit niet meer te doen tijdens de installatie van de apparaten. Let er eveneens op dat de subwoofer en de boxen op de juiste afstand van het beeldscherm komen te staan.

Apparaten aansluiten

In de volgende stap sluit je alle apparaten aan op je beeldscherm. De receiver kun je direct aansluiten op het beeldscherm met een HDMI-kabel. Je gebruikt de handleiding van het apparaat om alle onderdelen in te stellen. Vervolgens sluit je alles aan.

Zo sluit je bronnen als je spelcomputer of tv-kastje aan met een HDMI kabel op de receiver. De subwoofer sluit je aan op een speciale aansluiting van je home cinema-set. Hier staat SW of SUB boven. De Cambridge audio versterkers kun je hier ook aansluiten.

Luidsprekers aansluiten

Het is ook belangrijk om jouw luidsprekers aan te sluiten. Het aansluiten van luidsprekers gaat op een eenvoudige manier. Kies 1 van de 2 manieren die mogelijk zijn. Zo is het mogelijk om dit te doen door de stekkers te strippen of om bananenstekkers te gebruiken.

Bij het strippen verwijder je de isolatie van een stekker. Hierdoor leg je de bedrading bloot. De bedrading kun je daarna aansluiten op de receiver. Een bananenstekker is in de meeste gevallen de beste optie. Deze stekker zorgt ervoor dat het contact tussen de receiver en de luidspreker op z’n best is.

De auto setup

De meeste receivers hebben een auto setup. Deze wordt gebruikt om de receiver de juiste instellingen te geven. Dit wordt gedaan met een speciale microfoon, die ook wel de setup-microfoon wordt genoemd. De speciale aansluiting van deze microfoon vind je in de receiver terug.

Het prettige aan de auto setup is dat deze alle speakers apart af gaat. Dit zorgt ervoor dat de speakers vaak ideaal staan in de ruimte. Het volume en de frequenties van de speakers staan op deze manier meteen goed. De kans is dan ook erg klein dat de speakers niet goed afgesteld zijn op het geluid.