Facebook draait door: Oproepen tot moord op Poetin mag “tijdelijk,” nazi-Azov bataljon is ‘lief’

Het moederbedrijf van Facebook – Meta – heeft besloten om oproepen tot de assasinatie van Vladimir Poetin “tijdelijk” goed te keuren. Ook worden positieve posts over het neo-nazi Azov-bataljon goedgekeurd.

Reuters bericht dat Facebook-eigenaar Meta “tijdelijk” posts goedkeurt waarin wordt opgeroepen tot de moord op de Russische president Poetin en de Wit-Russische president Lukashenko. Die oproepen mogen blijven staan in een “bepaald aantal” landen waaronder Rusland, Oekraïne en Polen. Dat blijkt uit interne emails die gestuurd zijn naar moderators.

Dat is allemaal al erg genoeg omdat dit soort oproepen altijd volstrekt onacceptabel geacht worden, maar wacht het wordt nóg erger. Uit de emails blijkt namelijk ook dat Facebook het voorlopig toelaat dat het Azov bataljon de hemel wordt ingeprezen. Dat zijn uitgesproken neo-nazi’s. Normaal gesproken mogen dat soort posts niet op Facebook, maar nu dus wel. Want als nazi’s tegen Russen vechten zijn ze superlief.

Alles mag tegen de Russen

De Russische ambassade eist natuurlijk dat Washington DC iets aan deze “extreme activiteiten” doet. “Gebruikers van Facebook & Instagram hebben de eigenaren van deze platformen geen toestemming gegeven om te bepalen wat De Waarheid is en om naties tegen elkaar uit te spelen,” aldus de ambassade.

We leven natuurlijk in totaal geschifte tijden dat zo’n Facebook dit doet en dat Westerse politici er niets van zeggen. Maar het is tekenend hoe het Westen hier in staat – en hoe de jarenlange anti-Russische propaganda van Westerse media ons totaal veranderd hebben.

We zijn hier jarenlang op voorbereid. Vanaf 2015/2016 hoorden we steeds weer dat de Russen een gevaar waren, dat ze ons willen vernietigen, dat ze kwaadaardig zijn. Elke dag weer werd dat er in gehamerd. Het gevolg is dat we nu op een punt zijn aanbeland waar het volstrekt normaal geacht wordt om Russen met alle mogelijke middelen “te bestrijden.”

Het is ziek. Maar ja, what else is new? Dat de tijden steeds zieker worden wisten we al.