FVD-europarlementariër Marcel de Graaff: ‘Er komt een atoomoorlog als het Westen Ruslands veiligheid bedreigt’

In een video voor zijn website roept FVD-europarlementariër Marcel de Graaff de Europese Unie op om een handreiking te doen aan Rusland. De EU moet onmiddellijk ophouden met het “uitlokken van een nucleaire oorlog,” aldus De Graaff.

Het Westen heeft enorm geprofiteerd van de ondergang van de Sovjet-Unie, aldus De Graaff. “Bijna alle voormalige Sovjet-staten werden ingelijfd door de EU of de NAVO. De NAVO en EU zijn opgerukt tot aan de grenzen van Rusland. Ook Oekraïne, de achtertuin van Rusland, moest en zou in het Westerse machtsblok geabsorbeerd worden.”

“De Verenigde Staten hebben daar inmiddels 12 laboratoria waar biowapens worden ontwikkeld,” gaat de FVD’er verder. “Indien Oekraïne lid wordt van de NAVO dan staan er atoomraketten op de drempel van Rusland. President Poetin heeft al maandenlang gewaarschuwd dat Rusland dit niet kan toestaan. De veiligheid, het voortbestaan van Rusland is in het geding.”

“President Poetin heeft ook bij herhaling gezegd dat Rusland met militaire middelen haar veiligheid zou garanderen indien de NAVO dit niet zou doen. Door deze uitspraken te negeren en de zorgen van Rusland niet serieus te nemen heeft het Westen deze militaire operatie in Oekraïne zelf uitgelokt.”

De Graaff tegen EU: Deëscaleer

“Intussen staan we op de drempel van een atoomoorlog,” zegt De Graaff vervolgens. “En deze atoomoorlog kómt er indien het Westen de veiligheid van Rusland nu nóg verder bedreigt. Het is nagenoeg zeker dat Rusland de verantwoordelijken voor haar ondergang zal meenemen in haar val. De Verenigde Staten heeft dit begrepen en doen intussen een stap terug.”

Maar, zegt De Graaff, in Europa is dat anders. “De incapabele en onverantwoordelijke bestuurders” van het grote Europese project “gooien olie op het vuur … en hebben nog steeds niet begrepen dat ze te ver zijn gegaan. Weer nemen kortzichtige EU-leiders de belofte van Rusland dat ze het uiterste middel zullen inzetten niet serieus.”

“Het gaat niet om vrijheid en democratie in Oekraïne, want burgers in EU-lidstaten hebben zélf geen vrijheid en democratie meer. Dat is nog maar schijn. De elite zegt zelf dat de dictatuur van de coronamaatregelen … het nieuwe normaal zijn,” stelt hij daarop.

“Het gaat uitsluitend om meer macht,” concludeert De Graaff dan ook. “Niet Rusland moet gestopt worden, niet de acties van Rusland moeten veroordeeld worden, maar die van de EU met haar onstuitbare drang naar het oosten; met haar dictatoriale grootheidswaan.”

“De enige uitweg uit deze levensgevaarlijke situatie is deëscaleren. Is een stap terug doen door de EU en door de NAVO. Alle diplomatieke middelen moeten ingezet worden. Rusland moet de toezegging krijgen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de EU of van de NAVO. Alle sancties moeten worden ingetrokken en de EU moet de economische banden met Rusland verdiepen zoals Russisch gas via Nord Stream II binnenhalen.”

“Het is nog niet te laat,” sluit De Graaff af. “Alleen zo kunnen we een catastrofe afwenden.”