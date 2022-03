Hoe directe stortingsmethoden online casino’s kunnen helpen groeien

Het is zowel voor spelers als online casino’s zelf makkelijk wanneer er snel geld gestort kan worden. Beiden hoeven niet te wachten en er kan dus meteen aan de slag gegaan worden. Daar waar je vroeger veel betaalmethoden had waarbij het nog wel eens dagen duurde voordat je geld eindelijk op een account stond, is dit inmiddels wel anders.

Al deze directe betaalmethoden hebben zeker geholpen met de groei van online casino’s. het heeft ze veel toegankelijker gemaakt voor spelers die nu binnen enkele minuten kunnen beginnen met hun favoriete gokspellen. Omdat tegenwoordig vrijwel ieder casino online veel directe stortingsmethoden aanbiedt zoals bankrekeningen en creditcards, kan eigenlijk iedereen wel snel geld overmaken naar zijn of haar account.

Directe stortingen

Wanneer je op zoek gaat naar het beste Paysafecard casino in Nederland zul je al snel merken dat er voldoende opties zijn. Deze prepaidkaart is een goede manier om direct te storten, al kan dit op een aantal andere wijzen, zoals je hieronder nog zult zien. Kies echter vooral voor een betaalmethode die makkelijk is voor jou, en snel en kosteloos. Er zijn op dit vlak namelijk meer dan genoeg mogelijkheden om uit te kiezen.

Pay N Play casino’s

Misschien nog wel het beste voorbeeld van goksites waar je razendsnel en met een directe storting kunt beginnen met spelen, zijn Pay N Play casino’s. Hier hoef je namelijk geen account aan te maken, maar kun je direct een een transactie maken via je bankrekening. Vaak werkt dit met Trustly, wat een betaal aanbieder is die hetzelfde functioneert als iDeal. Via internetbankieren maak je een storting en kun je gelijk over het geld beschikken. Vervolgens wordt de rest geregeld met je bank en geeft deze alle benodigde gegevens door aan het online casino. Uitbetalen gaan overigens precies op dezelfde manier.

Manieren om direct te storten

Er zijn in op de meeste casino sites meerdere manieren waarop je direct geld kunt storten. Dat is bijna altijd geheel kosteloos. Naast dat het enorm snel is en er dus geen extra tarieven worden berekend, gaat het ook nog eens volkomen veilig. Onderstaande manieren om te betalen zijn hier goede voorbeelden van. Vandaar dat deze vaak veruit het meest populair zijn en op de meeste plaatsen worden aangeboden.

Bankrekening

Betalingen direct via je bankrekening zijn veilig en vertrouwd. Bovendien heb je dus meteen beschikking over het geld. In de meeste Nederlandse online casino’s kan dit vandaag de dag met iDeal. Zo wordt je direct doorgeleid naar de online omgeving van je eigen bank om daar de transactie af te kunnen ronden. Naast iDeal kun je dit ook doen met het eerder genoemde Trustly, terwijl in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland vaak gebruik wordt gemaakt van Sofort.

Creditcard

Als je liever niet via je bankrekening betaald of deze niet hebt, is een creditcard een prima alternatief. Ook hiermee kun je eenvoudig online betalingen doen op een veilige manier. Bovendien gaat het snel en zijn aankopen vaak verzekerd. Daarom bieden veel online casino’s de mogelijkheid aan om met bekende creditcards zoals Visa en Mastercard betalingen te doen. Er zijn veel spelers die hier maar al te graag gebruik van maken vanwege de hierboven genoemde voordelen.

Online wallets

Nog een directe betaalmethode die online casino’s in de afgelopen jaren heeft geholpen te groeien zijn online wallets of e-wallets. Dit zijn digitale portemonnees waar mensen geld in kunnen storten, zodat dit vervolgens op talloze plaatsen online makkelijk uit te geven is. Het heeft als groot voordeel dat je binnen enkele klikken een transactie kunt voltooien en dus kunt beginnen met inzetten bij een online casino. De meest bekende voorbeelden van e-wallets die je op veel goksites terugziet als betaalmethode zijn Neteller en Skrill.

Cryptocurrency

Dit is een betaalmethode die voor veel mensen nog helemaal nieuw is, maar wel in meer en meer casino’s online wordt aangeboden. Daarnaast zijn er veel casino sites waar je exclusief met crypto betalingen kunt doen. Het is populair omdat transacties relatief anoniem gedaan kunnen worden, het geld vrijwel direct op je account staat en vanwege de lage kosten. Reden genoeg dus voor veel casino sites om deze betaalmethode nu al aan te bieden. Al zullen er in de toekomst ongetwijfeld nog heel wat bij gaan komen als digitale valuta meer en meer bekend gaan worden onder het grote publiek.