NS wil boa-status hoofdconducteur afnemen uit angst voor agressie, maar ook meer beveiligers aannemen

Bij de NS zijn ze in de veronderstelling dat een hoofdconducteur met boa-status juist agressie opwekt bij de reizigers. Tegelijkertijd willen ze meer beveiligers én meer bevoegdheden voor deze beveiligers wegens de vele incidenten met agressie…

Sinds de coronacrisis is de agressie tegen NS-medewerkers flink gestegen. Niet zo gek ook, want we hebben allemaal kunnen zien hoe reizigers zonder mondkapje soms werden behandeld. Maar voor corona was er óók al veel agressie in de trein. Zelfs iets meer dan toen de coronacrisis begon en het gehannes met mondkapjes een rol begon te spelen, meldt het AD.

Bij de NS trekken ze nu rare conclusies en zijn ze in de veronderstelling dat het tandloos maken van de hoofdconducteurs er voor zou kunnen zorgen dat agressie in de trein weer afneemt. Maar omdat er nog veel agressie is, moet zo’n hoofdconducteur wel een beroep kunnen doen op beveiligers mét bevoegdheden om fatsoenlijk in te kunnen grijpen. Dus moeten er ook weer meer beveiligers worden aangenomen. Snapt u het nog?

Dit lijkt gewoon vragen om problemen. Een hoofdconducteur zonder boa-status die nog steeds wordt geconfronteerd met agressie, zou dus eerst de hulp in moeten schakelen van beveiligers. In de tussentijd moet zo’n hoofdconducteur de boel dus rustig proberen te houden. Als dat niet lukt zit hij en/of de rest van de coupé met het probleem.

Nergens blijkt ook uit dat de NS weet waar die agressie vandaan komt. Het wordt gewoon geconstateerd en van bovenaf lijken de beslissingen volgens een spreadsheetje te zijn gemaakt. Het zou namelijk allemaal nog vrij logisch zijn als de agressie puur vanwege de mondkapjesplicht kwam. Maar omdat de agressie voor de coronacrisis ook al ernstig was, moet het dus wel ergens anders aan liggen. Misschien is het voor de NS dan toch verstandiger om daar eerst eens onderzoek naar te laten doen, voordat men direct overgaat op het ‘ontwapenen’ van hoofdconducteurs en het uitbesteden van bevoegdheden aan beveiligers.