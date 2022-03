Thierry Baudet: ‘Stem woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen! Dat is de beste manier om kiesfraude te voorkomen’

FVD-leider Thierry Baudet roept de achterban van zijn partij op om niet al op maandag of dinsdag te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar echt op woensdag. Dat is dus op de officiële verkiezingsdag. Hij adviseert mensen dit omdat dit in zijn ogen de kans op kiesfraude vermindert.

In een video die FVD op Twitter heeft gezet zegt partijleider Thierry Baudet dat de achterban er verstandig aan doet op verkiezingsdag zelf te stemmen. In principe kan er al gestemd worden op maandag en dinsdag – ‘vroegstemmen’ – maar hij vindt het onverstandig om dat daadwerkelijk te doen. De reden, aldus Baudet, is dat het lang niet altijd duidelijk is wat er gebeurt met de vroeg uitgebrachte stemmen; wie ze in de gaten houdt, of ze wel allemaal geteld worden, en zo verder.

Een belangrijke oproep van @thierrybaudet: – Stem op woensdag 16 maart. Zo verkleint u de kans dat er iets illegaals met uw stem gebeurt. – Zie toe op het telproces door u voor 21:00 uur te melden op een stembureau. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: STEM #FVD! pic.twitter.com/6UHOKt3vTM — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 12, 2022

FVD, legt Baudet uit, wilde waarborgen van het kabinet dat de vroeg uitgebrachte stemmen allemaal veilig bewaard worden. Zij partij wil het bewaren van de stemmen “transparant maken zodat we zeker weten met zijn allen dat er niet gefraudeerd zou kunnen gaan worden. We hebben dat natuurlijk in de Verenigde Staten gezien: uiterst schimmige praktijken. We zijn daar heel bezorgd om.”

“Daarom willen we iedereen adviseren om daadwerkelijk de zestiende te gaan stemmen, en niet eerder,” aldus Baudet. “Want als je op maandag de veertiende stemt dan blijft jouw stem een nacht en dan nóg een hele nacht in die container [liggen]. Die container wordt op een bepaalde plek bewaard. Je weet niet wat ermee gebeurt. Dus ga de zéstiende stemmen, op de dag zelf.”

Kiesfraude

Daarnaast zegt Baudet tegen zijn achterban dat ze er ook bij moeten zijn “als de stemmen geteld worden. Dat mág gewoon. Ze kunnen burgers niet weigeren als je naar hem stemlokaal gaat.” In sommige gemeenten moet je je dan ’s morgens aanmelden, “dat wisselt per stemlokaal, maar je hebt het recht om erbij te zijn. Doe dat ook. Laat je zien.”

De reden dat hij dit zegt is, aldus Baudet, “hoe meer getuigen, hoe meer mensen erbij zijn, hoe groter de kans dat het stemmentellen eerlijk verloopt; dat we een eerlijke uitslag krijgen van die ontzettend belangrijke gemeenteraadsverkiezingen.”

Tenslotte sluit hij af door te zeggen dat FVD “ontzettend veel verwacht” van de gemeenteraadsverkiezingen en dat er “ontzettend veel op het spel staat.”