Waarom een houten vloer oliën?

Een houten vloer heeft een unieke uitstraling waar weinig andere vloeren aan kunnen tippen. De houten vloer zorgt voor een warme sfeer in huis en omdat het van een natuurlijk product gemaakt is, zal geen enkele vloer hetzelfde zijn. Wil je zo lang mogelijk genieten van een vloer die er op zijn best uitziet, dan is je houten vloer oliën een uitstekend idee. Zo wordt de vloer namelijk beschermd tegen vlekken. Daarnaast is de vloer na behandeling ook beter beschermd tegen vocht.

De vloer krijgt ook een betere uitstraling

Nog een voordeel van je houten vloer oliën, is dat de uitstraling van de vloer beter wordt. Nog beter? Jazeker, met hardwaxolie krijgt je vloer een glanzende laag. De natuurlijke kleuren van het hout komen hierdoor beter tot hun recht. Wil je een goed beeld van hoe je vloer eruit komt te zien na het behandelen? Maak de vloer dan nat met een dweil. Als je een vloer met olie behandeld, zal de vloer een permanente wetlook krijgen. Veel mensen vinden dit toch een stuk mooier dan een doffe houten vloer.

Je kunt een houten vloer makkelijk zelf oliën

Het oliën van een vloer hoeft zeker niet lastig te zijn. Je kunt zelf een hardwaxolie aanschaffen en de vloer daarmee behandelen. Voordat je de olie aanbrengt is het belangrijk om goed te roeren. Hierna kun je de hardwaxolie aanbrengen met een roller. Rol met de houtnerven mee en werk naar de deur toe. Op die manier voorkom je namelijk dat je jezelf insluit en hierdoor over de pas aangebrachte olie moet lopen. Na het aanbrengen van de olie moet je zo’n 10 uur wachten tot deze droog is. De exacte droogtijd is afhankelijk van het binnenklimaat. Laat de ruimte ook goed ventileren na het aanbrengen van de olie. Nadat de eerste laag is gedroogd, zul je nog een tweede laag moeten aanbrengen.

Het onderhouden van een geoliede vloer

Heb je jouw vloer behandeld met olie, dan lijkt deze altijd te stralen. Bovendien zullen vlekken nooit echt in de vloer trekken. Dat neemt uiteraard niet weg dat je ook een geoliede vloer schoon moet houden. Hiervoor kun je het best een middel gebruiken dat speciaal voor dit doeleinde gemaakt is. Met een dweil en Osmo Wisch-Fix zorg je ervoor dat je vloer blijft stralen.

Tijd om de vloer te oliën?

Als je een houten vloer in huis hebt, dan is het dus zeker aan te raden om deze te behandelen. Het is zonde als je veel geld besteedt aan een nieuwe vloer en deze vervolgens geen beschermlaag geeft. Een houten vloer kan van zichzelf namelijk erg kwetsbaar zijn voor onder meer wijnvlekken. Indien jij je vloer nog niet geolied hebt, is het dus verstandig om dat alsnog te doen.