Walgelijk! Fractievoorzitter PVV Terneuzen mishandeld tijdens posters plakken

Kennelijk is niet iedereen even blij met het feit dat Nederland een democratie is. De fractievoorzitter van PVV Terneuzen is belaagd tijdens het posters plakken. PVV-leider Geert Wilders spreekt van een “schandalige mishandeling” en wenst de fractievoorzitter veel sterkte toe.

PVV Terneuzen laat niet heel veel details weten over het voorval, maar spreekt in ieder geval van een ‘vuistslag en een hoop getrek en geduw’.

Schandalige mishandeling van poster plakkende PVV fractievoorzitter Terneuzen. Heel veel sterkte ik hoop dat de dader snel wordt gepakt! https://t.co/PfxYequnhe — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2022

Dit is dus het resultaat van het jarenlang demoniseren van de PVV. In plaats van zelf je best te doen om met een beter alternatief te komen voor je gemeente, kun je gewoon net zo goed de fractievoorzitter van je ideologische tegenstander een mep verkopen!

Zouden types als Jan Paternotte (D66) zich nu achter de oren krabben omdat hij geen kans onbenut laat om de PVV weg te zetten als racistisch en ‘extreemrechts‘? Vast niet. Even roepen dat je altijd met je poten van politici af moet blijven en dan is het ook wel weer mooi geweest. Met een beetje pech beginnen dergelijke figuren dan ook nog te krijsen dat het de schuld van Geert Wilders is en dat hij het er zelf naar heeft gemaakt. ‘Moet je maar exact dezelfde dingen als ons roepen, dan krijg je dit soort dingen niet!’

Misschien moeten partijen die de PVV uitsluiten eens beter gaan nadenken over het signaal dat zij afgeven. ‘Woorden doen ertoe’, zeggen ze altijd als het over FVD of de PVV gaat, maar dat geldt voor hen natuurlijk ook. Door partijen vooraf uit te sluiten zet je ze niet alleen weg als politieke tegenstander, maar als regelrechte vijand. En vijanden mag je aanvallen, zo moet de dader van het voorval in Terneuzen gedacht hebben.

Hopelijk laat de fractievoorzitter van PVV Terneuzen zich niet kennen en blijft hij zich inzetten voor waar hij in gelooft. Heel veel sterkte gewenst!