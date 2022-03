Wilders wil Kamerdebat: Ruzie in coalitie, het beste is als ze opstappen’

Naar aanleiding van de onenigheid tussen Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag over het herschrijven van het regeerakkoord, wil Geert Wilders dat er zo snel mogelijk een Kamerdebat wordt gehouden. Want, zegt hij, eigenlijk is dit gewoon ruzie.

Gisteravond laat werd bekend dat Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag met elkaar overhoop liggen. De CDA-leider wil namelijk teruggaan naar de tekentafel om het regeerakkoord te herschrijven. Zijn D66-bondgenoot denkt daar alleen heel anders over. Niet zo gek natuurlijk, want het huidige akkoord is gewoon een herschreven versie van het D66-verkiezingsplatform.

Geert Wilders: weg ermee!

PVV-leider Geert Wilders heeft deze dissonantie ook gezien en wil dat het parlement in actie komt. En dan wel zo snel mogelijk.

“Kamerdebat aangemeld,” laat hij weten op Twitter. “Ruzie in coalitie.” Natuurlijk heeft hij ook al meteen een oplossing voorhanden. “Het beste is als ze opstappen,” schrijft de PVV’er. “Doen ze dat niet dan moet die €60 miljard voor stikstof en klimaat worden geschrapt en worden besteed aan oa herstel koopkracht (lagere energierekening), sterkere Defensie en betere zorg.”

Een goed plan. Alleen is de kans dat dit gebeurt jammer genoeg nihil. Want het partijkartel heeft geen principes en is bereid om alles te doen om aan de macht te blijven… zolang die klimaatgekkigheden maar geïmplementeerd kunnen worden.