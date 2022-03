Zo leef je gezond, zonder de hoofdprijs te betalen

Om je immuunsysteem een beetje op peil te houden is het belangrijk dat je voldoende vitaminen en mineralen binnen krijgt, en dus gezond eet. De gezonde maaltijden vliegen je dan ook om de oren, en ze klinken en smaken allemaal heerlijk. Maar als je de recepten er op naslaat komen ineens de meest onmogelijke ingrediënten voorbij, of de ingrediënten zijn simpelweg niet te betalen. Weten de bedenkers van de gezonde happen wel hoe duur de boodschappen tegenwoordig zijn?

Moedeloos klik je op het kruisje boven de webpagina en haal je jouw dagelijkse boodschappen zoals je dat altijd al gedaan hebt. Niet het allergezondste voedsel wat er bestaat, maar het is tenminste wel betaalbaar. Maar het kan anders!

Kennis maakt goedkoop koken makkelijker

The Kitchenary Lab vindt namelijk dat gezond eten voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dus ook voor iedereen betaalbaar moet zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de ingrediënten van een gezonde maaltijd, maar bijvoorbeeld ook met de juiste keukenapparatuur. En ook kennis is een belangrijke basis voor een gezondere levensstijl. Hoe meer je weet over hoe je gezonde maaltijden het beste kunt bereiden, hoe makkelijker het is om gezond te leven.

Alles over gezonde maaltijden en de beste keukenapparatuur om te gebruiken kun je op de site vinden. Maar natuurlijk kun je ook het kookboek van je oma openslaan of op een luie zondag de tv aanzetten op een kookkanaal om je kookkennis op te krikken.

Tips om goedkoop gezond te koken

Heb je nu even geen tijd om van alles door te lezen, maar wil je wel snel weten hoe jij goedkoop gezond kunt eten? Om je een lekkere start te geven zetten we vast wat handige tips voor je op een rij:

De markt

Op de markt is je gulden een daalder waard. Wie kent de slogan nog? Ondanks het feit dat we al jaren overgestapt zijn naar de euro zit er nog steeds een kern van waarheid in, want vaak zijn producten op de markt een stuk goedkoper dan in de supermarkt. Ga je aan het einde van de dag dan kun je nóg een stuk goedkoper uit zijn, omdat producten die anders worden weggegooid dan flink in de uitverkoop gaan. En met de euro’s die je overhoudt kun je misschien ook nog een goedkope bos bloemen op de kop tikken.

Kook meer in een keer

Niet altijd tijd en zin om elke dag gezond te koken? Kook dan wat meer op de dag dat het jou wel uitkomt. Gezond eten kun je nog wekenlang bewaren in de vriezer. Als je dan eens laat thuiskomt van je werk, hoef je het alleen nog maar op te warmen.

Hollandse tapas!

Heb je restjes groenten en fruit in de koelkast staan, of over van een maaltijd die je niet op kon? Gooi het niet weg, maar eet het op tijdens ‘restjesdag’. In Spanje is het heel normaal om allemaal verschillende kleine gerechtjes op tafel te zetten (tapas), dus waarom zouden wij dat niet doen? Het scheelt geld en staat ook nog eens gezellig.

Teel je eigen kruiden

Of het nou de moestuintjes zijn van een bekende supermarkt, of kleine kruidenplantjes die je voor een paar cent in een tuincentrum kunt kopen. Met een beetje water en een beetje aandacht heb je binnen de kortste keren je eigen kruiden in huis die je kunt gebruiken om mee te koken. Dat kan een hoop geld schelen, want specerijen en kruiden kunnen flink prijzig zijn. Bijkomend voordeel is dat kruidenplanten zoals basilicum heerlijk ruiken en vliegen en ander ongedierte wegjagen

Goed eten is belangrijk, en niet alleen voor de mensen met geld maar ook voor mensen met een kleine portemonnee. Iedereen wil toch gezond blijven? Door bovenstaande tips te volgen en een kijkje te nemen op the kitchenary lab kun je met een beetje handigheid op een heel voordelige manier zorgen voor een gezonde maaltijd. Elke dag weer.