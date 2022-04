Ga voor duurzaamheid met led verlichting

Vind jij een duurzame samenleving ook belangrijk? Dan is LED licht zeker iets voor jou. Dit soort licht biedt namelijk voordelen aan het milieu, maar ook aan zijn gebruiker!

De praktische voordelen van LED licht

LED licht heeft vele praktische voordelen. Dit is zo, omdat deze lampen in allerlei soorten, maten en ook kleuren verkrijgbaar zijn. Een ledlamp is makkelijk te vervangen er zijn verschillende uitvoeringen van de ledverlichting bijvoorbeeld LED-spots of een led stopcontactlamp. Ledlampen kun je ook in verschillende kleuren kopen. Denk bijvoorbeeld aan blauwe, rode of zelfs groene ledlampen. Met deze kleur lampen kan je snel een gezellige sfeer in jouw huis creëren.

De duurzaamheid van LED licht

Een ledlamp is onder andere een duurzame lamp, omdat hij langer meegaat dan andere lampen. Een ledlamp brandt minimaal tot wel 20,000 uur. Dit is twee keer zo lang als een spaarlamp en twintig keer zo lang als een gloeilamp.

De lange levensduur van de ledlamp is niet het enige duurzame voordeel, want een ledlamp is ook zeer zuinig. Als je een ledlamp vergelijkt met een andere lamp bespaart de ledlamp tot wel 90% aan energie. Daarbij is een ledlamp recyclebaar en zitten er geen gevaarlijke chemische stoffen in. Je kunt jouw ledlamp na gebruik daarom met jouw andere huisafval weggooien. Een hallogeen of spaarlamp moet je bij een speciaal inzamelpunt inleveren, maar dit hoeft met een ledlamp niet. Dit scheelt jou weer een rit naar het containerpark! Dankzij de bovengenoemde aspecten kan jij een steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.

Een ledlamp is kostenbesparend

Ook al zijn ledlampen iets duurder dan de andere lampen op lange termijn zijn de ledlampen toch kostenbesparend. Dit is zo, omdat de ledlamp langer meegaat, maar ook omdat hij energiezuinig is. Je kan ledlampen als investering zien, want je hebt de extra kosten van de ledlamp er na drie jaar al uit. Een ledlamp is zuinig, omdat hij weinig kilowatt per uur gebruikt. De zuinigste ledlamp verbruikt slechts drie, of minder, watt. In vergelijking met bijvoorbeeld een halogeenlamp, die 20 watt verbruikt per uur, ben je voordeliger uit. Een ledlamp is ook zuiniger als een spaarlamp. Een spaarlamp verbruikt namelijk ongeveer zes watt per uur. De watt-besparing die je doet met een ledlamp heeft een positief effect op jouw energierekening.

Een ledlamp is veiliger

Ben je op zoek naar een veilige lamp? Dan is een ledlamp aan te raden. Een ledlamp wordt namelijk minder warm dan een andere lamp. De ledlamp wordt namelijk niet warmer dan zestig graden. Dit is een stuk veiliger in vergelijking met bijvoorbeeld een halogeenlamp. Een halogeenlamp wordt gelijkmatig op en kan een warmte van honderddertig graden bereiken. Een buisvormige halogeenlamp kan zelfs een warmte van vijfhonderd graden bereiken. Dit is veiliger voor jou, maar zeker voor jouw kinderen. Wees wel voorzichtig wanneer je de lamp vervangt. Laat de lamp eerst afkoelen, voordat je de lamp losdraait. Wil je jouw lamp meteen vervangen? Draag dan ovenhandschoenen, wanneer je de lamp losdraait. Zo voorkom je dat je jouw handen aan de lamp verbrand. Gooi nooit geen warme lamp in jouw vuilnisbak. Deze hitte kan door jouw vuilniszak smelten en voor andere problemen zorgen.