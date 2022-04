Meer privacy in huis met speciale folie op het raam

Nederlanders zijn enerzijds gesteld op hun privacy, maar tegelijkertijd ontzettend nieuwsgierig! Je kent het vast, de verleiding om tijdens een wandeling door de straat even snel bij mensen naar binnen te kijken. Hoe hebben anderen de woonkamer of hal ingericht? Er zijn verschillende manieren die je helpen te voorkomen dat mensen bij het passeren van je woning in de woonkamer kunnen kijken. Denk aan het gebruik van een plisségordijn, een standaardmodel gordijn of bijvoorbeeld raamfolie. Net als een gordijn, kan raamfolie op maat besteld worden. Steeds meer mensen maken er gebruik van! Niet alleen om inkijk in de woonkamer tegen te gaan, maar bijvoorbeeld ook voor het waarborgen van je privacy in de badkamer.

Raamfolie gewenst bij een glazen deur in de hal

Dat raamfolie populairder wordt merkt ook Kei-gaaf.nl. Het is een voorbeeld van een webshop die raamfolie op maat verkoopt. De groeiende vraag naar dit product past bij de trend, dat steeds meer woningbezitters voor een glazen deur in de hal kiezen. Een combinatie van glas in een stalen of houten frame is ontzettend populair. Je ziet het in steeds meer huizen en woonprogramma’s op televisie! Nadeel van zo’n glazen deur is het feit dat mensen via de voorkeur in de woonkamer kunnen kijken. Het gebruik van raamfolie op de voordeur helpt je dit te voorkomen. Het gebruik van een gordijn voor de voorkeur is over het algemeen geen optie; het maakt de hal onnodig rommelig.

Verschillende stijlen bij keuze voor raamfolie

Wie denkt dat men bij de keuze voor raamfolie uitsluitend kan kiezen voor de standaard variant heeft het mis. Heb je bijvoorbeeld al eens gehoord van raamfolie met glas en lood-patroon? Het geeft je raam een klassieke uitstraling! Niet alleen maakt het de ruimte gezelliger; het voorkomt direct dat mensen naar binnen kijken. Daarbij kun je voor standaard raamfolie kiezen, welke je laat produceren met een specifiek patroon. Denk bijvoorbeeld aan losse banen of een ruitvorm. Op deze manier voorkom je dat het raamfolie te veel licht uit de hal of woonkamer wegneemt. Kleine banen zonder raamfolie belemmeren het zicht van buitenaf echter zodanig, dat naar binnen kijken lastig is voor een voorbijganger.

Aanbrengen van raamfolie heel eenvoudig

Tegenwoordig zijn er tal van handige video’s te vinden, waarin wordt voorgedaan hoe het raamfolie moet worden aangebracht op de ruit. Het is belangrijk dit op de juiste wijze te doen, om bijvoorbeeld luchtbellen onder het raamfolie te voorkomen. Moeilijk is het echter allerminst, wanneer je de stappen volgt! Het ophangen van een gordijn voor het raam zal meer moeite kosten. Naast de instructies die je online vindt, wordt vaak een instructie meegeleverd met het raamfolie. Heb jij al eens gekeken naar de mogelijkheden?