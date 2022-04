Politie bang: ‘Burger geradicaliseerd door coronapandemie, spanningen in samenleving en wantrouwen tegen overheid’

In de jaarlijkse veiligheidsrapportage van de politie Amsterdam staat dat de organisatie onder extra hoge druk staat. De coronapandemie, toegenomen tegenstellingen en spanningen in de samenleving en het afnemende vertrouwen in de overheid, hebben ervoor gezorgd dat de burger is gaan radicaliseren, zo redeneert de politie.

De politie heeft de handen vol aan de toegenomen drugscriminaliteit, waarbij de etniciteit natuurlijk niet mag worden benoemd. Burgemeester Halsema komt niet verder dan de volgende uitleg over de effecten van drugsgerelateerde criminaliteit: “Dat leidt tot risico’s waarbij in de wijken van onze stad parallelle samenlevingen ontstaan waarin ondermijnende criminaliteit wordt getolereerd of zelf gestimuleerd.”

En uit de ‘mooie’ woorden van burgemeester Halsema blijkt ook wel weer dat er de komende tijd niets aan dit alles gedaan zal gaan worden. De drugscriminelen verschijnen bij de overheid zo ineens in beeld: jonge knaapjes zonder strafblad die ineens doorgewinterde criminelen blijken te zijn die meedogenloos en gewetenloos moordopdrachten uitvoeren. De politie heeft er dus nauwelijks zicht op en het overkomt ze zomaar ineens.

Maar buiten het feit dat drillrappers elkaar het leven zuur maken, er handgranaten aan deurposten worden gehangen en er jonge knaapjes met AK’s door de straten van Amsterdam lopen, is ook de gewone burger nu een probleem voor de politie in Amsterdam. De burger is namelijk ‘geradicaliseerd’.

Kennelijk zijn we met z’n allen een stuk extremer geworden, waardoor de politie steeds moeilijk het onderscheid kan maken tussen hooligans en de ‘boze burger’. Nou redeneert de politie natuurlijk alleen vanuit het eigen oogpunt en lopen ze met een grote boog om mogelijke verklaringen heen. Zij constateren alleen dat het vertrouwen van de burger in de overheid echt zorgwekkend laag is. En zij zijn natuurlijk de eerste die daar het effect van merken.

Zoals de NOS de conclusies van het veiligheidsrapport hier schetst, klinkt het eigenlijk als één grote vraag om hulp vanuit de politie richting het kabinet. ‘De drugscriminaliteit is al groot genoeg, doe dan alsjeblieft wat om het vertrouwen van de burger terug te winnen, want dat kunnen we er nu écht niet bij hebben’, klinkt het.

Ze gaan het in ieder geval niet redden met ‘meer blauw op straat’ en wat extra politiemensen in Amsterdam. Dit veiligheidsrapport is niet alleen een schreeuw om hulp maar ook een signaal dat er iets héél goed mis is in de samenleving, waar ook de politie niet meer tegenop kan.