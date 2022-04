Uw droomkeuken werkelijkheid maken

Ga je verhuizen en zit er in de woning een keuken die totaal niet jouw smaak is? Of kijk je al jaren tegen die oude keuken aan? Verbouw deze dan tot jouw droomkeuken! Let op: komt er een hoop bij kijken bij een verbouwing. Van ontwerp, tot stijl, overal moeten keuzes worden gemaakt. In dit artikel zetten wij een aantal tips op een rij om zo de keuken van je dromen te maken. Dus lees snel verder zodat je goed doordacht aan je verbouwing begint.

De indeling

De eerste stap is een lijst opstellen met wensen en eisen. Die kan per persoon en per woning verschillen. Hierbij is de grootte van de ruimte erg bepalend. De mogelijke indeling van je keuken is natuurlijk afhankelijk van het aantal vierkante meter dat de kamer is. Er kan namelijk moeilijk een kookeiland worden geplaatst in een keuken van 10 vierkante meter. Bepaal van tevoren wat de beste indeling is. Is dit een U- of L-vorm? Welke objecten zijn onmisbaar voor jou en wat past er in jouw keuken? Noteer daarom eerst wat echt nodig is in je keuken, en daarna welke extra’s je wilt.

De basiselementen van een keuken zijn een koelkast, spoelbak met kraan, werkblad, kookplaat en keukenkastjes. Plaats daarbij altijd het werkblad tussen de spoelbak en kookplaat in, zodat je makkelijk kunt koken. Heb je meer ruimte? Kies dan voor luxere onderdelen, zoals een oven of magnetron, koffiezetapparaat en wijnkoeler. Daarbij zijn extra keukenkastjes voor opslag altijd handig.

Kies jouw eigen stijl

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur voor een bepaalde stijl. Een stijl bepaalt de sfeer in jouw keuken. Daarom is het belangrijk om de juiste kleuren en materialen te kiezen. Vind je een moderne look mooi? Ga dan voor een witte, strakke keuken. Denk hierbij aan marmer, beton of hoogglans materiaal. Heb je liever een landelijke uitstraling? Kies dan vooral voor hout, metaal en warme kleuren.

Kortom, stel eerst een lijst met eisen op met elementen die je terug wilt zien in je keuken. Bepaal van tevoren wat jij écht onmisbaar vindt. Zet onderdelen op een logische plek, want keukens zijn op hun best wanneer er een juiste indeling is. Daarnaast is de stijl van je keuken bepalend voor de sfeer in je huis. Maak het helemaal eigen en durf out of the box te denken. Op deze manier creëer jij je droomkeuken waar je jaren van geniet!