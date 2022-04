Wat kun je worden als je graag mensen helpt?

Ben je altijd al een persoon geweest die mensen graag helpt? Merk je dat je energie krijgt wanneer je iemand helpt die dat nodig heeft? Dan ben je vaak sociaal, empathisch en weet je hoe belangrijk de behoeften van anderen soms kunnen zijn. Misschien ben je al flink op weg naar een sociale loopbaan, of ben je nog aan het oriënteren. Zo kun je kun je denken aan een schuldhulpverlener opleiding om je kennis en vaardigheden in het geven van financiële ondersteuning te ontwikkelen, of misschien doe je liever vrijwilligerswerk. Wat zeker is, is dat jij graag mensen helpt. We laten je zien wat je met deze skill kan worden en hoe jij jezelf hierin kunt ontwikkelen.

Hulpverlener

Wanneer je andere mensen graag helpt, zou een loopbaan als zorgverlener voor de hand liggen. Mensen die anderen verzorgen en klaarstaan voor de medemens die dat extra beetje hulp kan gebruiken. Zo kun je mensen helpen door dagelijks voor te zorgen, denk aan gehandicapte zorg of ouderenzorg.

Vrijwilligerswerk

Denk aan het voorbereiden en koken van gerechten voor mensen die dit niet kunnen betalen. Of misschien ruim je liever huizen op voor mensen. Een andere mogelijkheid is om evenementen te organiseren, of zelfs de stad veiliger maken. Ook kun je er voor kiezen om mensen te adviseren.

Leraar

Ook leraren helpen mensen. Als je graag een bepaalde leeftijdsgroep helpt met kennis, kun je hen hier ook les in geven. Natuurlijk zijn er ook richtingen als studieloopbaanbegeleider of persoonlijke ontwikkeling. Help je liever mensen rust te vinden, dan kun je ook coach worden in bijvoorbeeld mindfulness.

Er zijn genoeg beroepen die je kunt worden wanneer je goed bent in het helpen van mensen. Heb je tijd over? Dan kun je denken aan het oppakken van vrijwilligerstaken. Wil je graag je brood verdienen met het helpen van anderen, kun je hier ook specifiek in studeren. Omdat veel mensen deze dagen financieel advies nodig hebben, denk bijvoorbeeld re-integratie de inkomenswaarborgfunctie. Je kan veel waarde bieden als je hierin studeert, maar we raden dan aan om voor de opleiding participatiewet te kiezen. Zo weet je zeker dat je alle nodige kennis en vaardigheden hebt om mensen financieel te helpen.

We hopen dat dit je helpt een beeld te krijgen van wat je kan worden als je graag mensen helpt en dat jij deze mooie vaardigheid kan toepassen en in kunt gaan groeien.